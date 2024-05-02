Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%

Кількість переказів через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay у першому кварталі 2024 року сягнула 96 млн, що на 18% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомила пресслужба компанії в середу.

Зазначається, що через систему NovaPay у січні-березні цього року пройшло 66,1 млрд грн транзакцій, що на 24% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

При цьому компанія перерахувала до бюджету країни 253 млн грн, що перевищило показник січня-червня-2023 на 11%.

Згідно з релізом, кількість користувачів застосунку NovaPay, про запуск якого було оголошено в середині грудня минулого року, на кінець березня сягнула 120 тис.

Як повідомлялося, загальна кількість транзакцій через NovaPay 2023 року зросла на 31% - до 354 млн, а їхня сума - на 41%, до 235,5 млрд грн.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більше ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.