Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%
11:53 02.05.2024 |
Кількість переказів через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay у першому кварталі 2024 року сягнула 96 млн, що на 18% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомила пресслужба компанії в середу.
Зазначається, що через систему NovaPay у січні-березні цього року пройшло 66,1 млрд грн транзакцій, що на 24% більше, ніж у першому кварталі минулого року.
При цьому компанія перерахувала до бюджету країни 253 млн грн, що перевищило показник січня-червня-2023 на 11%.
Згідно з релізом, кількість користувачів застосунку NovaPay, про запуск якого було оголошено в середині грудня минулого року, на кінець березня сягнула 120 тис.
Як повідомлялося, загальна кількість транзакцій через NovaPay 2023 року зросла на 31% - до 354 млн, а їхня сума - на 41%, до 235,5 млрд грн.
NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більше ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%
|Компанії київського рантьє Вагіфа Алієва запідозрили в ухиленні від податків
|Укрнафта відновила 3D-сейсморозвідку після 11-річної перерви
|"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній
|Агрохолдинг МХП Косюка виходить на ринок Албанії
|«Укрпошта» торік збільшила дохід на 1,3 мільярда
Бізнес
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS