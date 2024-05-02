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Європейські акції рухаються різноспрямовано на звітах компаній
13:33 02.05.2024 |
Ринки акцій найбільших країн Західної Європи в четвер не показують єдиної динаміки, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.38 EET знизився на 0,2%, до 503,29 пункту.
Британський індекс FTSE 100 додав 0,34%, італійський FTSE MIB - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,18%. Французький CAC 40 втрачає 0,81%. Німецький DAX майже не змінюється.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості Італії, що розраховується HCOB і S&P Global, у квітні знизився до 47,3 пунктів з 50,4 пунктів у березні. Ринок в середньому чекав на 50 пунктів, за даними Trading Economics. Саме ця позначка відокремлює зростання активності у секторі від спаду.
В Іспанії показник зріс до максимальних з червня 2022 року 52,2 пунктів з 51,4 пунктів при консенсус-прогнозі в 50,8 пунктів.
Остаточне квітневе значення індексу для Німеччини становило 42,5 пункту (41,9 пунктів у березні), для Франції - мінімальних з січня 45,3 пунктів (46,2 пунктів у березні).
Тим часом річна інфляція у Швейцарії прискорилася минулого місяця до максимальних з грудня 2023 року 1,4%, з 1% у березні, згідно з офіційними даними. Експерти прогнозували зростання цін на 1,1%. Базова інфляція, яка не враховує необроблені продукти харчування та енергоносії, склала 1,2% проти 1% на місяць раніше. У помісячному порівнянні загальне зростання цін склало 0,3% (без змін у березні).
Акції Novo Nordisk дешевшають на 2,5%, хоча датський фармгігант наростив чистий прибуток у першому кварталі на 28%, операційний прибуток - на 27%, виручку - на 22%, а також покращив річні прогнози.
Папери Raiffeisen Bank International дорожчають на 0,2%. Австрійська банківська група збільшила чистий прибуток на 1% у січні-березні, тоді як аналітики очікували на її зниження.
Британський банк Standard Chartered наростив доподатковий прибуток у минулому кварталі на 6%, до $1,9 млрд, за консенсус-прогнозу в $1,4 млрд. Його ринкова вартість підвищується на 5,5%.
Котирування акцій нідерландського ING Groep зростають на 5,2% після новин про запуск програми їхнього зворотного викупу на суму до 2,5 млрд євро, розрахованої на період до 29 жовтня. Ці новини перекрили зниження чистого прибутку банку в першому кварталі до 1,58 млрд євро з 1,69 млрд євро роком раніше.
Датська транспортно-логістична A.P. Moeller-Maersk AS у січні-березні скоротила виручку до $12,36 млрд з $14,21 млрд євро роком раніше, EBITDA - до $1,59 млрд з $3,97 млрд, чистий прибуток - до $210 млн з $2,28 млрд. того, вона покращила прогноз на 2024 рік. Папери компанії втрачають у ціні 5,6%.
Капіталізація Shell скорочується на 0,7% в Амстердамі та зростає на 1% у Лондоні. Нафтогазова компанія несподівано наростила скоригований прибуток у першому кварталі порівняно з попереднім, а також оголосила черговий buyback на $3,5 млрд. Втім, у річному вимірі прибуток знизився.
Акції іспанського Banco de Sabadell дорожчають на 4,6% після новин про плани Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) купити його з оцінкою 12,3 млрд євро. Ринкова вартість потенційного покупця знижується на 2,9%.
Шведський автовиробник Volvo Car втрачає 2,8% капіталізації на новинах про звільнення головного операційного директора та заступника CEO Хав'єра Варели.
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