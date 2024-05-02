Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції рухаються різноспрямовано на звітах компаній

13:33 02.05.2024 |

Фінанси

 

Ринки акцій найбільших країн Західної Європи в четвер не показують єдиної динаміки, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.38 EET знизився на 0,2%, до 503,29 пункту.

Британський індекс FTSE 100 додав 0,34%, італійський FTSE MIB - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,18%. Французький CAC 40 втрачає 0,81%. Німецький DAX майже не змінюється.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості Італії, що розраховується HCOB і S&P Global, у квітні знизився до 47,3 пунктів з 50,4 пунктів у березні. Ринок в середньому чекав на 50 пунктів, за даними Trading Economics. Саме ця позначка відокремлює зростання активності у секторі від спаду.

В Іспанії показник зріс до максимальних з червня 2022 року 52,2 пунктів з 51,4 пунктів при консенсус-прогнозі в 50,8 пунктів.

Остаточне квітневе значення індексу для Німеччини становило 42,5 пункту (41,9 пунктів у березні), для Франції - мінімальних з січня 45,3 пунктів (46,2 пунктів у березні).

Тим часом річна інфляція у Швейцарії прискорилася минулого місяця до максимальних з грудня 2023 року 1,4%, з 1% у березні, згідно з офіційними даними. Експерти прогнозували зростання цін на 1,1%. Базова інфляція, яка не враховує необроблені продукти харчування та енергоносії, склала 1,2% проти 1% на місяць раніше. У помісячному порівнянні загальне зростання цін склало 0,3% (без змін у березні).

Акції Novo Nordisk дешевшають на 2,5%, хоча датський фармгігант наростив чистий прибуток у першому кварталі на 28%, операційний прибуток - на 27%, виручку - на 22%, а також покращив річні прогнози.

Папери Raiffeisen Bank International дорожчають на 0,2%. Австрійська банківська група збільшила чистий прибуток на 1% у січні-березні, тоді як аналітики очікували на її зниження.

Британський банк Standard Chartered наростив доподатковий прибуток у минулому кварталі на 6%, до $1,9 млрд, за консенсус-прогнозу в $1,4 млрд. Його ринкова вартість підвищується на 5,5%.

Котирування акцій нідерландського ING Groep зростають на 5,2% після новин про запуск програми їхнього зворотного викупу на суму до 2,5 млрд євро, розрахованої на період до 29 жовтня. Ці новини перекрили зниження чистого прибутку банку в першому кварталі до 1,58 млрд євро з 1,69 млрд євро роком раніше.

Датська транспортно-логістична A.P. Moeller-Maersk AS у січні-березні скоротила виручку до $12,36 млрд з $14,21 млрд євро роком раніше, EBITDA - до $1,59 млрд з $3,97 млрд, чистий прибуток - до $210 млн з $2,28 млрд. того, вона покращила прогноз на 2024 рік. Папери компанії втрачають у ціні 5,6%.

Капіталізація Shell скорочується на 0,7% в Амстердамі та зростає на 1% у Лондоні. Нафтогазова компанія несподівано наростила скоригований прибуток у першому кварталі порівняно з попереднім, а також оголосила черговий buyback на $3,5 млрд. Втім, у річному вимірі прибуток знизився.

Акції іспанського Banco de Sabadell дорожчають на 4,6% після новин про плани Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) купити його з оцінкою 12,3 млрд євро. Ринкова вартість потенційного покупця знижується на 2,9%.

Шведський автовиробник Volvo Car втрачає 2,8% капіталізації на новинах про звільнення головного операційного директора та заступника CEO Хав'єра Варели.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес