Ціни на золото стабілізувалися після відновлення вище 2300 доларів

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах після відновлення вище ключового рівня підтримки в четвер, хоча імпульс жовтого металу був зупинений стійкими очікуваннями "higher-for-longer" процентних ставок в США.

Жовтий метал відскочив в ході одноденних торгів після того, як Федеральна резервна система розвіяла очікування щодо подальшого підвищення процентних ставок, що призвело до зниження курсу долара і деякого полегшення для цін на сировинні товари.

Але ФРС все одно дала зрозуміти, що не поспішає знижувати відсоткові ставки - тенденція, яка, як очікується, обмежить будь-яке значне зростання золота.

Спотове золото о 06:36 EET стабілізувалося на рівні 2319,98 доларів за унцію після падіння нижче 2300 доларів на початку тижня, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, коливалися в районі 2329,0 доларів за унцію.

У середу ФРС залишила процентні ставки незмінними, як і очікувалося.

Але голова Джером Пауелл у своєму зверненні після засідання подав дещо змішані сигнали щодо подальшої динаміки ставок.

Пауелл сказав, що уповільнення дезінфляції - особливо коли інфляція наближається до цільового показника ФРС у 2% - не дає банку достатньої впевненості, щоб почати знижувати відсоткові ставки раніше. Але Пауелл також сказав, що банк не планує підвищувати ставки далі.

Останній коментар спричинив деяке ослаблення долара, піднявши його майже до шестимісячних максимумів. Цей крок приніс деяке полегшення цінам на метали, які зазнали значних втрат напередодні засідання ФРС.

Проте перспектива того, що ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу, погіршує перспективи цін на золото, особливо з огляду на те, що останніми днями спостерігалося зниження цін на жовтий метал, який є безпечним притулком.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер після незначних втрат на початку тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $968,30 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $26,825 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися біля дворічних максимумів, оскільки невизначеність щодо процентних ставок в США призупинила нещодавнє ралі червоного металу.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 950,0 за тонну, тоді як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,5648 за фунт.

Обидва контракти залишаються значно нижче дворічних максимумів, досягнутих у квітні, оскільки ринки очікують нових сигналів щодо економічного зростання і попиту.