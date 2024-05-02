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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,544 грн/$1
12:56 02.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 2 травня 2024 року.
|Показник
|01.05.2024
|02.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.6419
|39.544
|-0.25
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 травня - 39,6370 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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