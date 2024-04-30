Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях

 

У Британії набули чинності щодо захисту споживачів від хакерських атак, які передбачають заборону використання слабких паролів, таких як "admin" або "12345", на смартпристроях.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що техніка зі слабкими паролями, такими як "admin" або "12345", буде заборонена у Великій Британії згідно з новими законами, які диктують, що всі смартпристрої повинні відповідати мінімальним стандартам безпеки.

За інформацією Департаменту науки, інновацій та технологій, виробники телефонів, телевізорів і розумних дверних дзвінків, серед іншого, тепер юридично зобов'язані захищати підключені до інтернету пристрої від доступу кіберзлочинців, а користувачам пропонується змінити будь-які загальні паролі.

"Від сьогодні споживачі матимуть більше впевненості в тому, що їхні смартпристрої захищені від кіберзлочинців, оскільки ми запроваджуємо перші у світі закони, які гарантуватимуть безпеку їхнього особистого життя, даних та фінансів", - сказав Міністр науки і технологій Джонатан Беррі.

Додається, що відповідні закони набувають чинності в рамках режиму безпеки продуктів і телекомунікаційної інфраструктури (PSTI), який має на меті посилити стійкість Великої Британії до кіберзлочинності.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес