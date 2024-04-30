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У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
14:02 30.04.2024 |
У Британії набули чинності щодо захисту споживачів від хакерських атак, які передбачають заборону використання слабких паролів, таких як "admin" або "12345", на смартпристроях.
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що техніка зі слабкими паролями, такими як "admin" або "12345", буде заборонена у Великій Британії згідно з новими законами, які диктують, що всі смартпристрої повинні відповідати мінімальним стандартам безпеки.
За інформацією Департаменту науки, інновацій та технологій, виробники телефонів, телевізорів і розумних дверних дзвінків, серед іншого, тепер юридично зобов'язані захищати підключені до інтернету пристрої від доступу кіберзлочинців, а користувачам пропонується змінити будь-які загальні паролі.
"Від сьогодні споживачі матимуть більше впевненості в тому, що їхні смартпристрої захищені від кіберзлочинців, оскільки ми запроваджуємо перші у світі закони, які гарантуватимуть безпеку їхнього особистого життя, даних та фінансів", - сказав Міністр науки і технологій Джонатан Беррі.
Додається, що відповідні закони набувають чинності в рамках режиму безпеки продуктів і телекомунікаційної інфраструктури (PSTI), який має на меті посилити стійкість Великої Британії до кіберзлочинності.
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