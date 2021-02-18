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Азиатские фондовые биржи 18 февраля в основном снижаются
07:56 18.02.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются в рамках коррекции, при этом индикатор Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite достиг максимальной отметки с декабря 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EET индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,83%, до 2440,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,21%, до 30708 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,05%, до 3100,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,01%, до 6885,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 30276 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3685,9 пункта.
Инвесторы в Азии фиксируют прибыль после предыдущего роста на рынках. Оптимизм был вызван надеждами на скорое восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса и постепенное снятие карантинных ограничений. Также трейдеры по-прежнему ожидают новостей о дополнительном стимулировании экономики США.
В четверг китайские биржи открылись после празднования Нового года по лунному календарю. Несмотря на общую тенденцию к коррекции, индекс шанхайской биржи растет до максимального значения с декабря 2015 года. Аналитики отмечают более высокие темпы восстановления экономики Китая.
"Мы все говорим о глобальном восстановлении после пандемии, но скорость восстановления в Китае выше, чем в любой другой стране", - цитирует агентство Блумберг исполнительного директора по институциональным продажам Uob Kay Hian Стивена Люна (Steven Leung). Аналитик также считает, что китайский рынок будет продолжать оставаться привлекательным для иностранных инвесторов.
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