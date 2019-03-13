Биржи США в основном выросли 12 марта, Dow Jones закрылся в минусе из-за Boeing

Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно выросли вслед за акциями сектора здравоохранения и технологических компаний, но Dow Jones закрылся в минусе на фоне падения бумаг концерна Boeing, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38%, до 25554,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,44%, до 7591,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,3%, до 2791,52 пункта.

Акции корпорации Boeing по итогам торгов вторника потеряли 6,13% после отказа ряда стран и авиаперевозчиков от самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии, ставшей второй для этой модели за последние пять месяцев. Накануне бумаги компании снизились на 5,3%.

Ранее во вторник министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в феврале выросли на 1,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,2%. Помесячная динамика совпала с прогнозами, в годовом выражении аналитики ждали показателя на уровне 1,6%.

"В последнее время экономические данные необычны", - отметил агентству MarketWatch старший инвестспециалист JAG Capital Management Норм Конли (Norm Conley), пояснивший, что серьезные колебания статистических данных по розничным продажам и противоречивые отчеты о состоянии рынка труда и здравоохранения "добавили еще больше неопределенности".

Также участники рынка во вторник ждали голосования в британском парламенте по Brexit. В итоге за несколько минут до закрытия американских бирж стало известно, что британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Выход страны из союза без договора об условиях этого процесса грозит обеим сторонам весьма неприятными экономическими последствиями.