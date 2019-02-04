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Биржи США 1 февраля закрылись преимущественно в плюсе на фоне статистики и отчетов
07:41 04.02.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне данных по безработице в стране и отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, до 25063,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,25%, до 7263,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, составив 2706,53 пункта.
Ранее в пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе увеличилось на 304 тысячи, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 165 тысяч.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, опустился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора до 90,8 пункта.
Кроме того, позитивными были новости о торговых переговорах США и Китая. Согласно заявлению китайского министерства коммерции, по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США китайская делегация отметила важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, Китай будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.
Между тем, не порадовали инвесторов новости от онлайн-ритейлера Amazon, сообщившего, что в 2019 году он ожидает роста выручки на 10-18% в годовом исчислении - до 56-60 миллиарда долларов. При этом ранее аналитики прогнозировали показатель на уровне как минимум 60 миллиардов долларов. Бумаги компании в пятницу снизились на 5,46%.
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