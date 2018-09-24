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Биржи Гонконга и Австралии снижаются 24 сентября на обострении торгового конфликта США и КНР
09:09 24.09.2018 |
Биржевые индексы Гонконга и Австралии снижаются в понедельник на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с праздниками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,25%, до 27603,08 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 6190,6 пункта. Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.
По итогам пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,5% - до 2797,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1445,11 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,82%, до 23869,93 пункта.
Участники торгов обратили внимание на сообщения в газете The Wall Street Journal о том, что Китай отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон из-за новых американских пошлин.
В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям.
"Торговой войне Китая и США не видно конца", - отмечает главный специалист по Азии банка ING Роб Карнелл (Rob Carnell), мнение которого приводит агентство Рейтер.
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