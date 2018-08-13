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Рынок акций Украины завершил торги 13 августа ростом
19:06 13.08.2018 |
Индекс ПФТС в понедельник повысился на 0,14% - до 507,78 пункта.
Торговый оборот на рынке составил 509,9 млн грн, в том числе акциями 0,466 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Донбассэнерго" (+5,92%), "Укрнафты" (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,65%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,65%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,04% - до 1626,97 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,06% - до 448,57 пункта при объеме торгов 0,726 млн злотых (5,26 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали акции агрохолдинга ИМК (+1,7%) и "Агротона" (+0,95%).
В "красной зоне" завершили торги акции KSG Agro (-5,83%), KDM Shipping (-2,63%) и "Астарты" (-0,3%).
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