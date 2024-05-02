Єна слабшає після різкого зростання, яке було викликано підозрами у втручанні влади

У четвер курс єни знизився по відношенню до долара, змінивши напрямок після раптового нічного зростання, яке трейдери та аналітики поспішили пов'язати з втручанням японської влади.

Станом на 04:35 EET курс єни знизився на 0,93% і склав 156,025 за долар, відкотившись приблизно на половину від того, що було наприкінці середи, з 157,55 до 153 за період близько 30 хвилин.

Різке нічне падіння відбулося в спокійний для ринків період після закриття Волл-стріт і через кілька годин після того, як Федеральна резервна система США завершила своє засідання.

Долар вже був на межі падіння, коли голова ФРС Джером Пауелл підтвердив схильність центрального банку до пом'якшення монетарної політики, хоча і повторив, що стійка інфляція означає, що зниження процентних ставок може затягнутися на деякий час.

"Це застало ринки зненацька, тому що, очевидно, це сталося під час американської сесії і, схоже, було приурочено до засідання FOMC, щоб скористатися перевагами слабшого долара", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com в Мельбурні.

"Елемент "підступної атаки" насправді полягає в тому, що Мінфін прагне покарати спекулянтів і попередити їх про можливість шортування єни", - сказав він, маючи на увазі Міністерство фінансів Японії.

Заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда, який курує валютну політику в Мінфіні, сказав агентству Reuters, що він не може прокоментувати, чи здійснювала Японія інтервенції на ринку.

Цього року долар виріс більш ніж на 10% по відношенню до єни, оскільки трейдери відкладають очікування щодо термінів першого зниження ставки ФРС, в той час як Банк Японії дав зрозуміти, що він буде діяти повільно з подальшим посиленням політики після підвищення ставок вперше з 2007 року в березні.

Різниця між дохідністю довгострокових державних облігацій у цих двох країнах становить 376 базисних пунктів. Це допомогло в понеділок підняти курс долара до 34-річного піку в 160,245 єни, а також спричинило різкий розворот, який, за офіційними даними, був викликаний японськими інтервенціями на загальну суму близько 35 мільярдів доларів.

Мінфін, ймовірно, втрутився на валютний ринок, щоб дати зрозуміти, що вважає 160 ієн за долар своєю межею, заявив в інтерв'ю агентству Reuters у четвер академік Колумбійського університету і колишній чиновник міністерства фінансів Такатоші Іто.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до єни, євро, фунта стерлінгів і трьох інших основних валют, виріс на 0,07% до 105,78 після відступу на 0,56% в середу з майже шестимісячних максимумів.

Курс євро майже не змінився і склав $1,071875 після зростання на 0,45% на попередній сесії.

Фунт стерлінгів зріс на 0,08% до $1,25365, додавши до зростання в середу на 0,28%.

Як і очікувалось, в середу ФРС залишила ставки незмінними, а Пауелл підкреслив, що "знадобиться більше часу, ніж очікувалось раніше", щоб політики відчули впевненість в тому, що інфляція відновить зниження до цільового рівня в 2%. Водночас він охарактеризував ризик подальшого підвищення ставок як "малоймовірний".

"На фінансових ринках пролунало колективне зітхання полегшення після того, як ФРС утрималася від посилення своєї яструбиної позиції, - сказав Джек МакІнтайр, портфельний менеджер глобальних стратегій з фіксованою дохідністю та пов'язаних з ними стратегій у Brandywine Global.

"Думайте про цей прогноз як про "high for longer" на противагу "higher for longer". Останнє означає підвищення ставок, що не є сьогоднішньою історією".