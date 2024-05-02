Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 та Nasdaq знизились після рішення ФРС та прес-конференції Пауелла

07:46 02.05.2024 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси закрилися різноспрямовано в середу після того, як Федеральна резервна система залишила ключову процентну ставку без змін, як і очікувалося, і вказала, що хоча її наступним кроком, швидше за все, буде зниження ставки, подальший прогрес в боротьбі з інфляцією не є гарантованим.

Індекси S&P 500 та Nasdaq знизились, в той час як промисловий індекс Доу-Джонса дещо зріс.

Федеральний комітет з відкритих ринків завершив своє дводенне засідання з монетарної політики одностайним рішенням залишити цільову ставку ФРС на рівні 5,25%-5,50%.

Супровідна заява залишила під сумнівом терміни будь-якого зниження ставки, а посадовці ФРС підкреслили своє занепокоєння тим, що перші місяці 2024 року мало сприяли зміцненню впевненості в зниженні інфляції, якої вони прагнуть.

На наступній прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл припустив, що, хоча центральний банк залишається зосередженим на поверненні інфляції до цільового рівня 2%, він відзначив прогрес у досягненні цієї мети і відкинув ідею неминучого підвищення ставки.

"Пауелл не дуже розхитував човен, - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. "Він визнав, що інфляція все ще є проблемою, але зберіг оптимізм, що вона покращиться протягом наступних кварталів".

"Сьогоднішнє ралі почалося, коли він сказав, що наступним кроком не буде підвищення ставки, - додав Детрік. "Він сильно заперечував проти цього. Це дозволило бугаям взяти на себе відповідальність".

Пауелл сказав, що ринок праці нормалізується, пославшись на дані, опубліковані в середу, які показують, що кількість вакансій впала до трирічного мінімуму.

Сезон звітності за перший квартал з легким вітерцем пройшов половину шляху: 310 компаній з індексу S&P 500 відзвітували. За даними LSEG, 77% з них повідомили про прибутки, що перевищили консенсус-прогноз.

Аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 у першому кварталі зросте на 6,6% у річному обчисленні, що є значним покращенням порівняно з оцінкою на 5,1% станом на 1 квітня, свідчать дані LSEG.

Серед окремих компаній, акції Advanced Micro Devices впали на 9,0% після невтішного прогнозу продажів мікросхем штучного інтелекту, а Super Micro Computer - на 14,0% після того, як компанія пропустила квартальний дохід.

Слабкі результати потягли за собою зниження Філадельфійського індексу напівпровідникових компаній на 3,5%.

Amazon.com виріс на 2,2% завдяки кращим, ніж очікувалося, квартальним результатам, оскільки інтерес до штучного інтелекту допоміг стимулювати зростання хмарних обчислень.

Акції Johnson & Johnson виросли на 4,6% після того, як компанія заявила, що продовжить врегулювання судового позову на суму $6,48 млрд за звинуваченнями в тому, що її дитяча присипка та інші продукти з тальком викликають рак яєчників.

Акції Starbucks впали на 15,9% після того, як мережа кав'ярень знизила свій прогноз продажів, зафіксувавши перше падіння продажів в одному магазині за майже три роки.

Акції CVS Health впали на 16,8% після того, як прибутки медичної компанії виявилися нижчими за консенсус-прогноз і вона знизила свій річний прогноз прибутку.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 87,37 пункту, або на 0,23%, до 37 903,29, S&P 500 втратив 17,3 пункту, або 0,34%, до 5 018,39, а Nasdaq Composite впав на 52,34 пункту, або 0,33%, до 15 605,48.

З 11 основних секторів S&P 500, акції енергетичного сектору зазнали найбільших втрат, в той час як акції комунальних підприємств зросли в ціні.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 1,38 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,50 до 1 було на користь акцій, що зростали.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і 10 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 105 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,26 мільярдів акцій, порівняно з 11,08 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6370
  0,1219
 0,31
EUR
 1
 42,2986
  0,0655
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6350  0,19 0,48 39,6500  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес