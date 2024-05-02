S&P 500 та Nasdaq знизились після рішення ФРС та прес-конференції Пауелла

Американські фондові індекси закрилися різноспрямовано в середу після того, як Федеральна резервна система залишила ключову процентну ставку без змін, як і очікувалося, і вказала, що хоча її наступним кроком, швидше за все, буде зниження ставки, подальший прогрес в боротьбі з інфляцією не є гарантованим.

Індекси S&P 500 та Nasdaq знизились, в той час як промисловий індекс Доу-Джонса дещо зріс.

Федеральний комітет з відкритих ринків завершив своє дводенне засідання з монетарної політики одностайним рішенням залишити цільову ставку ФРС на рівні 5,25%-5,50%.

Супровідна заява залишила під сумнівом терміни будь-якого зниження ставки, а посадовці ФРС підкреслили своє занепокоєння тим, що перші місяці 2024 року мало сприяли зміцненню впевненості в зниженні інфляції, якої вони прагнуть.

На наступній прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл припустив, що, хоча центральний банк залишається зосередженим на поверненні інфляції до цільового рівня 2%, він відзначив прогрес у досягненні цієї мети і відкинув ідею неминучого підвищення ставки.

"Пауелл не дуже розхитував човен, - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. "Він визнав, що інфляція все ще є проблемою, але зберіг оптимізм, що вона покращиться протягом наступних кварталів".

"Сьогоднішнє ралі почалося, коли він сказав, що наступним кроком не буде підвищення ставки, - додав Детрік. "Він сильно заперечував проти цього. Це дозволило бугаям взяти на себе відповідальність".

Пауелл сказав, що ринок праці нормалізується, пославшись на дані, опубліковані в середу, які показують, що кількість вакансій впала до трирічного мінімуму.

Сезон звітності за перший квартал з легким вітерцем пройшов половину шляху: 310 компаній з індексу S&P 500 відзвітували. За даними LSEG, 77% з них повідомили про прибутки, що перевищили консенсус-прогноз.

Аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 у першому кварталі зросте на 6,6% у річному обчисленні, що є значним покращенням порівняно з оцінкою на 5,1% станом на 1 квітня, свідчать дані LSEG.

Серед окремих компаній, акції Advanced Micro Devices впали на 9,0% після невтішного прогнозу продажів мікросхем штучного інтелекту, а Super Micro Computer - на 14,0% після того, як компанія пропустила квартальний дохід.

Слабкі результати потягли за собою зниження Філадельфійського індексу напівпровідникових компаній на 3,5%.

Amazon.com виріс на 2,2% завдяки кращим, ніж очікувалося, квартальним результатам, оскільки інтерес до штучного інтелекту допоміг стимулювати зростання хмарних обчислень.

Акції Johnson & Johnson виросли на 4,6% після того, як компанія заявила, що продовжить врегулювання судового позову на суму $6,48 млрд за звинуваченнями в тому, що її дитяча присипка та інші продукти з тальком викликають рак яєчників.

Акції Starbucks впали на 15,9% після того, як мережа кав'ярень знизила свій прогноз продажів, зафіксувавши перше падіння продажів в одному магазині за майже три роки.

Акції CVS Health впали на 16,8% після того, як прибутки медичної компанії виявилися нижчими за консенсус-прогноз і вона знизила свій річний прогноз прибутку.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 87,37 пункту, або на 0,23%, до 37 903,29, S&P 500 втратив 17,3 пункту, або 0,34%, до 5 018,39, а Nasdaq Composite впав на 52,34 пункту, або 0,33%, до 15 605,48.

З 11 основних секторів S&P 500, акції енергетичного сектору зазнали найбільших втрат, в той час як акції комунальних підприємств зросли в ціні.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 1,38 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,50 до 1 було на користь акцій, що зростали.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і 10 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів і 105 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,26 мільярдів акцій, порівняно з 11,08 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.