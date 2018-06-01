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Фондовики предложили пересмотреть процедуру сквиз-аута
08:36 31.05.2018 |
Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД), Ассоциация "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) и Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) направили в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку предложения по усовершенствованию процедуры сквиз-аут (squeeze-out). Об этом говорится в сообщении ассоциаций.
Ассоциации предлагают, чтобы нормы заключительных и переходных положений законов № 1983, № 2210 в ст. 652 закона "Об акционерных обществах" не распространялись на частные акционерные общества, а только на публичные компании.
Также предлагается предусмотреть для миноритарного акционера или любого другого инвестора право встречного конкурирующего предложения (обратного требования) по выкупу пакета акций общества, не меньшего, чем определенного в оферте или в публичном требовании, и по цене не ниже цены оферты.
Помимо этого ассоциации хотят запретить применять средний биржевой курс для ЧАО при определении рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг.
Предлагают они также расширить полномочия НКЦБФР в случае поступления жалобы миноритарного акционера. Например, комиссия должна обеспечивать контроль за выполнением установленных требований и защиту интересов акционеров (инвесторов) в ценные бумаги путем остановки внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг эмитента и заявителя.
Также она может требовать у эмитента документы, послужившие основанием определения цены выкупа акций, а также направлять отчет об оценке рыночной стоимости акций на рецензирование в Фонд государственного имущества. При этом отчет субъекта оценочной деятельности об определении рыночной стоимости акций, аудиторский отчет и другие документы, ставшие основанием для определения цены акций, должны быть публичными и размещаться на веб-сайте компании.
Напомним, владельцам свыше 95% акций украинских компаний позволили принудительно выкупать акции у миноритариев. В стране уже запущено 45 процедур сквиз-аута, но некоторые из них вызвали острые конфликты. Миноритарии обвиняют компании, среди которых есть и активы Рината Ахметова, в экспроприации их акций за копейки. Взаимное отсутствие доверия между миноритариями и мажоритариями ведет обе стороны в суд.
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