Фінансові новини
- |
- 01.07.26
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ: рівень проблемних кредитів у банківській системі України залишається низьким
13:42 01.07.2026 |
Станом на 1 червня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України залишається на низькому рівні - 12,8%.
Як повідомили в Національному банку України, з початку року вона скоротилася на 1,1 відсотковий пункт (в.п.).
NPL (Non-Performing Loan) - це "непрацюючий" або прострочений кредит, за яким позичальник не виконує умови договору. Зазвичай прострочення перевищує 90 днів.
Причини скорочення
Факторами зменшення частки проблемних кредитів у січні-травні 2026 року у Нацбанку назвали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.
Обсяг кредитів
Валовий обсяг кредитів у банківській системі України за п'ять місяців року зріс на 113,9 млрд грн, або на 8,4%, до 1,47 трлн грн.
При цьому обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 922 млн грн, або на 0,5%, до 188,4 млрд грн.
Частка проблемних кредитів фізичних осіб зменшилася на 0,4 в.п., до 10,4%, бізнесу - на 1,7 в.п., до 15,3%.
Розподіл за банками
У НБУ зауважили, що скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків, зокрема:
Попередні дані
Як повідомлялося, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 травня також продовжувала зменшуватися: до 12,6%, або на 1,3 в.п., з початку року.
Рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%.
Із середини 2023 року частка непрацюючих кредитів поступово скорочується.
У Нацбанку нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.
Банківська система України
Як повідомлялося, раніше в травні Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.
У червні стало відомо, що завдяки реалізації Стратегії з розвитку кредитування в Україні вже понад рік обсяги гривневих кредитів для бізнесу зростають приблизно на третину в річному обчисленні.
Також у середні червня повідомлялося, що правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.
У березні Національний банк зупинив цикл зниження облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.
Нагадаємо, Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року. У такий спосіб правління Нацбанку вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, повідомляли тоді в НБУ.
Раніше аналітики Growford Institute дійшли висновку, що облікова ставка Національного банку України значно перевищує середній рівень ключових ставок центральних банків під час війни. Це збільшує витрати держави на обслуговування внутрішнього боргу та обмежує можливості фінансувати воєнні видатки за рахунок внутрішніх запозичень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|НБУ: рівень проблемних кредитів у банківській системі України залишається низьким
|Долар США дорожчає до основних світових валют
|Смартфон як каса: Visa анонсувала нові сервіси для малого бізнесу
|НБУ незначно зміцнив довідковий курс гривні до 44,83 грн/$1
|Кредитори Нафтогазу отримають майже 9% річних — оприлюднені умови реструктуризації
|Долар США зміцнюється щодо основних світових валют
Бізнес
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів