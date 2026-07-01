НБУ: рівень проблемних кредитів у банківській системі України залишається низьким

Станом на 1 червня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України залишається на низькому рівні - 12,8%.

Як повідомили в Національному банку України, з початку року вона скоротилася на 1,1 відсотковий пункт (в.п.).

NPL (Non-Performing Loan) - це "непрацюючий" або прострочений кредит, за яким позичальник не виконує умови договору. Зазвичай прострочення перевищує 90 днів.

Причини скорочення

Факторами зменшення частки проблемних кредитів у січні-травні 2026 року у Нацбанку назвали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

Обсяг кредитів

Валовий обсяг кредитів у банківській системі України за п'ять місяців року зріс на 113,9 млрд грн, або на 8,4%, до 1,47 трлн грн.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 922 млн грн, або на 0,5%, до 188,4 млрд грн.

Частка проблемних кредитів фізичних осіб зменшилася на 0,4 в.п., до 10,4%, бізнесу - на 1,7 в.п., до 15,3%.

Розподіл за банками

У НБУ зауважили, що скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків, зокрема:

у державних банках - до 18,4%;

у приватних українських банках - до 8%;

у банках з іноземним капіталом - до 5,8%.

Попередні дані

Як повідомлялося, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 травня також продовжувала зменшуватися: до 12,6%, або на 1,3 в.п., з початку року.

Рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%.

Із середини 2023 року частка непрацюючих кредитів поступово скорочується.

У Нацбанку нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.

Банківська система України

Як повідомлялося, раніше в травні Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.

У червні стало відомо, що завдяки реалізації Стратегії з розвитку кредитування в Україні вже понад рік обсяги гривневих кредитів для бізнесу зростають приблизно на третину в річному обчисленні.

Також у середні червня повідомлялося, що правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

У березні Національний банк зупинив цикл зниження облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.

Нагадаємо, Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року. У такий спосіб правління Нацбанку вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, повідомляли тоді в НБУ.

Раніше аналітики Growford Institute дійшли висновку, що облікова ставка Національного банку України значно перевищує середній рівень ключових ставок центральних банків під час війни. Це збільшує витрати держави на обслуговування внутрішнього боргу та обмежує можливості фінансувати воєнні видатки за рахунок внутрішніх запозичень.