Долар США дорожчає до основних світових валют

Долар США зміцнюється щодо основних світових валют у середу вранці.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,13%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,16%.

У середу учасники ринку очікують виступів глав провідних світових центральних банків на щорічному форумі Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Сінтрі (Португалія), зокрема голови Федеральної резервної системи (ФРС) Кевіна Ворша, президента ЄЦБ Крістін Лагард та голову Банку Англії Ендрю Бейлі.

Напередодні запланованої на четвер публікації щомісячного звіту про американський ринок праці трейдери також аналізують результати щомісячного опитування JOLTS, згідно з якими кількість відкритих вакансій у США в травні зросла на 9 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала 7,594 млн - максимальний показник з травня 2024 року. Аналітики в середньому прогнозували травневий показник на рівні 7,3 млн, за даними Trading Economics.

Сильний ринок праці збільшує ймовірність підвищення процентних ставок ФРС. Інвестори враховують щонайменше одне їхнє підвищення цього року і вважають, що воно може відбутися вже у вересні.

Крім того, підтримку долару надає зростання прибутковості американських держоблігацій. Напередодні прибутковість десятирічних US Treasuries піднялася приблизно на 10 базисних пунктів.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:21 кч, торгується на рівні $1,1403 проти $1,1423 на закритті попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3238 проти $1,3260 напередодні.

Вартість долара у парі з японською національною валютою зросла до 162,72 єни проти 162,58 єни за підсумками торгів у вівторок.

