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Пільгові позики на відновлення: нова програма підтримки підприємств

16:53 01.07.2026 |

Фінанси, Економіка

Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів: малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні запрацювала нова програма дешевшого кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна", - написала вона у Телеграм.

Упродовж перших двох років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних. Починаючи з третього року - на умовах програми 5-7-9.

Максимальний строк кредитування - до 10 років. Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом двох років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства.

"Такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по 5-7-9. Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі", - пояснила Свириденко.

Вона додала, що крім нової кредитної програми підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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