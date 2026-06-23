Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою

Нарешті це сталося: Steam Machine доступна для передзамовлення у підтримуваних регіонах, разом зі складною чергою. Очікується, що система бронювання діятиме протягом року.

Базова конфігурація з 515 ГБ накопичувачем даних і без Steam Controller коштує $1049 / €1039. Ціна комплекту з контролером становить $1128 / €1108, версія на 2 ТБ оцінена у $1349 / €1359 та $1428 / €1428 відповідно. Фактично Steam Machine дорожча за сучасні ігрові консолі, однак Valve позиціює пристрій як компактний ПК зі SteamOS, а не як субсидовану консоль.

Valve впровадила складну систему резервування, щоб уникнути перепродажу Steam Machine. У підтримуваних регіонах можна зареєструватися для передзамовлення до 20:00 годин 25 червня. Після закінчення періоду реєстрації Valve випадковим чином розподілить чергу, щоб визначити порядок отримання. Усі реєстрації після цієї дати потраплятимуть до кінця списку. Після розіграшу місця зареєстровані отримають лист про реєстрацію в черзі бронювання Steam Machine, про потрапляння до списку очікування із подальшим сповіщенням про наявність.

Для реєстрації потрібний обліковий запис Steam з гарною репутацією та покупкою, здійсненою на платформі до 27 квітня 2026 року. Дозволено лише одне бронювання на одне домогосподарство, при цьому Valve перевіряє способи оплати, адреси доставлення та "іншу інформацію". Обмеження не дозволяє створювати облікові записи спеціально для покупки, але з іншого боку здатне завадити новим чесним користувачам.

Починаючи з 29 червня ті, хто перебуває у черзі на бронювання, матимуть можливість здійснити покупку протягом 72 годин, перш ніж Valve перейде до наступної особи в черзі. Черга на бронювання працюватиме до кінця року, а це означає досить довге очікування для багатьох.

Valve не розкриває назви моделей процесора та вбудованої відеокарти. Система використовує спеціальний процесор AMD Zen 4 з 6 ядрами та 12 потоками. Графічний процесор базується на RDNA 3 Navi 33 з 28 обчислювальними блоками, тактовою частотою до 2,45 ГГц та 8 ГБ пам'яті GDDR6.

Steam Machine Review: Beautiful Hardware, But What About Performance... And Price?

У своєму огляді Digital Foundry стверджує, що графічний процесор підключений через восьмиканальний інтерфейс PCIe 4.0. Його продуктивність знаходиться між Radeon RX 6600 та Radeon RX 7600, залежно від гри. Система також має 16 ГБ пам'яті DDR5-5600 в конфігурації з одним слотом SODIMM, накопичувачем M.2 2230 на 512 ГБ або 2 ТБ та підтримкою заміни на SSD у форматі 2230 або 2280.

Steam Machine Hands-On First Look! It's Finally Here

Також Valve повідомляє, що у розробці знаходиться можливість встановлення SteamOS на більшій кількості обладнання. Починаючи зі SteamOS 3.8 підтримуються самостійні збірки, але лише з відеокартами AMD.