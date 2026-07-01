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АНАЛІТИКА

Смартфон як каса: Visa анонсувала нові сервіси для малого бізнесу

Платіжна система Visa оголосила про запуск нового функціоналу сервісів Visa Accept і Visa Direct, що дозволить використовувати смартфони для приймання та здійснення цифрових платежів.

Як зазначили в компанії, оновлення допоможуть зокрема малому бізнесу - від вуличних продавців до онлайн-підприємців, які прагнуть масштабуватися, - оскільки стане простіше управляти платежами за допомогою інструментів, якими вони вже користуються.


Нові функції

Сервіс Visa Accept перетворює смартфон на платфжний термінал, дозволяючи мікропідприємцям приймати карткові платежі через свій дебетовий або передплачений рахунок Visa без потреби в додатковому обладнанні.

Наразі рішення VisaAccept доступне в понад 25 країнах світу. До 2027 року Visa планує надати доступ до Visa Accept мільйонам підприємців у всьому світі.

Сервіс Visa Direct дозволяє здійснювати виплати зі смартфона.

Зокрема, власники малого бізнесу можуть здійснювати виплати співробітникам, підрядникам або водіям, оформлювати повернення коштів чи виплачувати бонуси клієнтам зі смартфона, а також переказувати кошти за кордон на картки, банківські рахунки або цифрові гаманці, що відповідають вимогам.

При цьому викоистовується той самий інтерфейс, через який отримують оплату. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Visa
 

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