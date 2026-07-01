Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Червень став найгіршим місяцем року для біткоїна та Ethereum — падіння понад 20%

14:48 01.07.2026 |

Фінанси

Криптовалютний ринок завершив червень 2026 року негативно: біткоїн втратив 20,48%, а Ethereum просів на 21,7%, згідно з даними CoinGlass.

Для біткоїна це стало сьомим негативним червнем в історії, тоді як для Ethereum місяць закрився зі збитком уже восьмий раз. Для обох активів падіння виявилося найгіршим у розрізі місяця за 2026 рік. Проте в червні 2022 року було гірше: біткоїн тоді впав на 37,28%, Ethereum - на 44,79%.


Разом із червнем завершився і II квартал 2026 року. За його підсумками біткоїн і Ethereum зросли на 1,04% та 1,61% відповідно.


Що тиснуло на ринок у червні?

Практично весь місяць супроводжувався відтоками капіталу з біржових фондів (ETF) на базі біткоїна та Ethereum.

Окремою темою стала ситуація навколо Strategy. Аналітична компанія CryptoQuant закликала фірму Майкла Сейлора тимчасово призупинити закупівлі біткоїна. За даними експертів, компанії необхідно зосередитися на відновленні грошових резервів на тлі стрімкого зростання дивідендних зобов'язань та збільшення нереалізованих збитків за першою криптовалютою.

CEO Galaxy Digital Майк Новограц вважає, що поточний обвал біткоїна спричинений «кризою довіри», за якою стоїть Strategy.

Крім того, експерти вказували на падіння активності в мережі біткоїна та перевагу, яку інвестори зараз віддають фондовому ринку.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7687
  0,0230
 0,05
EUR
 1
 50,9781
  0,0553
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4390  0,15 0,33 44,9363  0,11 0,24
EUR 50,7210  0,21 0,41 51,3863  0,13 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6950  0,13 0,30 44,7250  0,13 0,30
EUR 50,9701  0,17 0,33 50,9909  0,17 0,34

ТОП-НОВИНИ

Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес