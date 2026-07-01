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Червень став найгіршим місяцем року для біткоїна та Ethereum — падіння понад 20%
14:48 01.07.2026 |
Криптовалютний ринок завершив червень 2026 року негативно: біткоїн втратив 20,48%, а Ethereum просів на 21,7%, згідно з даними CoinGlass.
Для біткоїна це стало сьомим негативним червнем в історії, тоді як для Ethereum місяць закрився зі збитком уже восьмий раз. Для обох активів падіння виявилося найгіршим у розрізі місяця за 2026 рік. Проте в червні 2022 року було гірше: біткоїн тоді впав на 37,28%, Ethereum - на 44,79%.
Разом із червнем завершився і II квартал 2026 року. За його підсумками біткоїн і Ethereum зросли на 1,04% та 1,61% відповідно.
Що тиснуло на ринок у червні?
Практично весь місяць супроводжувався відтоками капіталу з біржових фондів (ETF) на базі біткоїна та Ethereum.
Окремою темою стала ситуація навколо Strategy. Аналітична компанія CryptoQuant закликала фірму Майкла Сейлора тимчасово призупинити закупівлі біткоїна. За даними експертів, компанії необхідно зосередитися на відновленні грошових резервів на тлі стрімкого зростання дивідендних зобов'язань та збільшення нереалізованих збитків за першою криптовалютою.
CEO Galaxy Digital Майк Новограц вважає, що поточний обвал біткоїна спричинений «кризою довіри», за якою стоїть Strategy.
Крім того, експерти вказували на падіння активності в мережі біткоїна та перевагу, яку інвестори зараз віддають фондовому ринку.
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