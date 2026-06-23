DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками

Міжнародний логістичний гігант DHL заявив, що співпрацюватиме з французькою компанією Vela, що експлуатує вантажні судна на вітровій тязі. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ) у понеділок, 22 червня.

Підрозділ DHL Global Forwarding, що спеціалізується на вантажній логістиці, планує почати використовувати вітрильні судна компанії Vela вже з 2027 року.

Ці судна є тримаранами (човнами з трьома корпусами) завдовжки близько 67 метрів. Вони здатні перевозити до 415 тонн вантажів, що приблизно вп'ятеро більше, ніж звичний вантажний літак. Водночас тримарани вп'ятеро коротші за типовий контейнеровоз.

Судна виготовлені з алюмінію, мала вага якого дозволяє їм швидко розвивати крейсерську швидкість приблизно 26 км/год, або 14 вузлів.

"Це гігантський вітрильник. Ми використовуємо вітер і покладаємося виключно на нього як на рушійну силу", - сказав один з засновників Vela Мікаель Фернандес-Феррі.

Звичні вантажні судна, як правило, прямують через Атлантику фіксованими маршрутами. Тримарани ж слідують за найсприятливішими вітровими умовами. Їхній маршрут може займати близько двох тижнів для перетину Атлантики (тоді як стандартному контейнеровозу потрібно приблизно дев'ять днів, а літаку - вісім годин).

Вантажні тримарани можуть стати особливо привабливими на тлі зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході. Крім того, за оцінками Vela, її судна дозволять скоротити викиди парникових газів до 99% порівняно з авіаперевезеннями та до 90% порівняно з традиційними морськими перевезеннями - залежно від маршруту.

У DHL заявили, що це і є одна з цілей - скоротити викиди. Тримарани доповнюватимуть традиційний вантажний бізнес компанії.

Вантажі DHL транспортуватимуться разом із товарами інших компаній, які бронюють місце на тримаранах Vela: вже укладено партнерську угоду з японською фармацевтичною компанією Takeda Pharmaceuticals.