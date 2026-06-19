Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей

Sandisk презентувала нову лінійку SSD для PS5 за шаленими цінами.

Sandisk випустив лінійку SSD Optimus GX PRO 850P, яка складається з 4 NVMe SSD місткістю від 1 ТБ до 8 ТБ. Моделі на 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ та 8 ТБ коштують $380, $760, $1500 та $2960 відповідно. При цьому виробник пропонує знижки протягом певного періоду, що свідчить про те, що після завершення акції ціни будуть ще вищими.

В Sandisk підкреслюють, що твердотілі SSD Optimus GX PRO 850P мають офіційну ліцензію Sony та отримали ексклюзивний радіатор з логотипом PS5 зверху. Повідомляється, що вони оптимізовані під внутрішній слот розширення M.2 та сумісні з будь-якою материнською платою для ПК, яка підтримує формфактор M.2 2280.

Sandisk

Додаткові характеристики включають підтримку протоколу NVMe 1.4, швидкість послідовного читання до 7300 МБ/с, швидкість послідовного запису від 6300 МБ/с на моделі обсягом 1 ТБ та до 6600 МБ/с у моделі на 8 ТБ. Ресурс запису складає від 600 ТБ для моделі на 1 ТБ та до 4800 ТБ для моделі на 8 ТБ. Кожен SSD отримує обмежену гарантію на 5 років.

В Sandisk нові SSD представляють як безкомпромісне рішення для збереження даних, яке дозволяє збільшити кількість ігор, що одночасно зберігаються на PS5. В компанії, проте, не вказують, що модель на 8 ТБ коштує стільки ж, скільки 5 консолей PS5. Тільки версія на 1 ТБ наразі дешевше самої консолі й це порівняння з вищою ціною на консоль Sony, встановленою цього року.

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На відміну від Xbox Series X та Series S, PS5 використовує стандартний твердотілий SSD M.2 NVMe. Окрім Sandisk, на щастя, існує велика кількість альтернативних варіантів від інших виробників за значно нижчою ціною.

SSD Optimus GX PRO 850P стали жертвою значного підвищення пам'яті, спровокованого високим попитом з боку індустрії ЦОД для ШІ. Роздрібний ринок SSD зменшується, а ціни на споживчу електроніку продовжують зростати через підвищення вартості пам'яті.