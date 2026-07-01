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Уряд має намір продати інвесторам два державні банки
15:14 01.07.2026 |
Кабінет міністрів оновив Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору на період воєнного стану, зокрема, запланував продаж двох державних банків - Укргазбанку та Сенс банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.
Оновлена редакція Основних напрямів передбачає продаж пакетів акцій АБ «Укргазбанк» та АТ «Сенс Банк» інвесторам. Продаж АТ КБ «ПриватБанк» допускається після завершення воєнного стану.
Окрім того, до кінця 2026 року кожен банк державного сектору має оновити власну індивідуальну стратегію.
Водночас, для підвищення ефективності наглядових рад запроваджується щорічне оцінювання їхньої діяльності.
Банки також мають знизити рівень непрацюючих активів, зокрема, через продаж топ-3 непрофільних активів та врегулювання топ-3 непрацюючих кредитів до кінця 2027 року.
У профільному відомстві зазначили, що оновлений документ спрямований на забезпечення фінансової стійкості держбанків, управління непрацюючими активами (NPL) та поступове скорочення частки держави у банківському секторі.
"У період дії воєнного стану цілями банків державного сектору визначено фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу, критичної енергетичної інфраструктури, аграрного сектору, переробної промисловості, прифронтових регіонів, а також іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом", - наголошується в оновленому документі.
Як повідомляв Укрінформ, продаж державних пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк" здійснюватиметься за законом "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" у три етапи: підготовка пакета акцій до продажу, проведення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу. Продаж є частиною зобов'язань перед МВФ та Стратегії управління держбанками.
ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк" (UGB) - український комерційний банк із державною часткою у капіталі у розмірі 94,94% акцій (в особі уряду України), що перейшов під контроль держави у 2009 році.
АТ "Сенс Банк", колишній "Альфа-Банк Україна", у липні 2023 року офіційно перейшло у власність держави. Причиною передачі банку у державну власність стало те, що його акціонерами були російські бізнесмени, внесені до санкційних списків.
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