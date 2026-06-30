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Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
08:11 30.06.2026 |
Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polstat News.
За словами глави МЗС, Варшава пропонувала Києву "партнерський підхід", який передбачав передачу літаків в обмін на доступ до українських технологій та досвіду у галузі дронів.
"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки у Польщі немає ні дронів, ні можливостей для їхнього використання", - заявив Косиняк-Камиш.
Міністр зазначив, що Україна має значні компетенції у сфері безпілотних технологій і могла б поділитися з Польщею частиною своїх напрацювань в обмін на військову допомогу.
На його думку, співпраця в галузі дронів могла стати важливим елементом двостороннього військового партнерства та проявом взаємної солідарності між країнами.
" Україна має настільки значні можливості у сфері дронів , що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технологій", - наголосив глава польського оборонного відомства.
Водночас Косиняк-Камиш заявив, що нинішній польський уряд жорсткіше відстоює національні інтереси у відносинах з Україною , ніж попередня влада, хоча продовжує дотримуватись принципу солідарності.
При цьому міністр не вважає помилкою рішення колишнього керівництва Польщі передавати Україні озброєння у перші місяці повномасштабного російського вторгнення без будь-яких попередніх умов.
"Вони вчинили правильно, скажу більше: я вчинив би так само. Україна тоді перебувала у набагато складнішому становищі", - сказав він.
Що відомо про передачу МіГ-29
Нагадаємо, що у липні 2024 року під час візиту президента Володимира Зеленського до ВаршавиУкраїна та Польща підписали двосторонню угоду про безпеку.
Документ передбачав розгляд можливості передачі Україні ескадрильї польських винищувачів МіГ-29 - не менше 14 літаків.
Передбачалося, що постачання стане можливим після отримання польськими ВПС нових американських винищувачів F-35, які мають замінити радянські машини.
Наприкінці 2025 року польська влада працювала над черговим пакетом військової допомоги для України, до якого планувалося включити бронетехніку та МіГ-29.
Проте 15 червня 2026 року заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив про зупинення передачі літаків.
За його словами, причиною стало небажання України надати доступ до власних військових технологій у сфері безпілотників та засобів протидії БПЛА.
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