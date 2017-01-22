Основные фондовые индексы США завершили четверг снижением на фоне ожидания инаугурации Дональда Трампа и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,20% - до 19764,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,14% - до 5547,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,22% - до 2266,85 пункта.

В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре. Также инвесторы в четверг ждали итогов слушаний в сенатском финансовом комитете по утверждению кандидатуры Стивена Мнучина на пост главы минфина США.

"Люди наблюдают за слушаниями по Мнучину, надеясь на какую-то ясность по валютной политике и другим реформам, таким как налоги и регулирование. То, что он говорит об укреплении доллара, очень важно, так как мы до сих пор получаем противоречивую информацию от Трампа", - считает сотрудник Wedbush Securities Йен Винер, которого цитирует агентство MarketWatch.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 января, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 254 тысяч. Среднее число заявок за четыре недели, завершившиеся 14 января, снизилось на 10,25 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели - до 246,75 тысячи, достигнув минимума с 3 ноября 1973 года.

Количество новых домов в США в декабре увеличилось на 11,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,226 миллиона. Аналитики ожидали роста лишь на 8,6% - до 1,200 миллиона.

Инвесторы обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии его главы Марио Драги. Регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, а объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно вплоть до марта. Кроме того, центробанк подтвердил планы относительно объемов выкупа с апреля по декабрь на уровне 60 миллиардов евро в месяц. Драги в ходе пресс-конференции попросил критиков политики ЕЦБ проявить терпение, поскольку экономика еврозоны постепенно восстанавливается, и по мере ее восстановления процентные ставки будут повышаться.