В ноября на первичном рынке жилья ожидается сокращение спроса на 20%

Из-за обострения пандемии в ноябре на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины снижение спроса может составить около 20%. Как рассказал UBR.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, со второй половины сентября по октябрь включительно спрос уже сократился в среднем на 15-20%.

Так, в Киеве и Одессе активность инвесторов снизилась более чем на 15-17%, а во Львове, Днепре и Харькове - примерно на 20-22%. Эксперт отметил, что до конца декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

"Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон об уровне заболеваемости Covid-19 станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5-2 месяца", - отмечает глава АСНУ.

По его мнению, новые форс-мажорные обстоятельства могут отразиться на динамике строительства. По данным риелторов, в Киеве временные замедления строительных работ возможны у 30% возводимых объектов. Во Львове и Харькове этот показатель может быть выше 35%, а в Днепре и Одессе - более 25%.

По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более половины компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов.

До сих пор на первичном рынке существуют значительные риски для вложения средств, а ход пандемии только обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному ЖК будет зависеть еще и от активности ведения строительства, подмечает эксперт.

Что касается ценовой политики, то Юрий Пита считает, что до конца года инвесторы при условии полной оплаты могут рассчитывать на скидки от 10%.

В ближайшие два месяца колебания стоимости "квадрата" на первичном рынке в крупнейших городах не превысит 0,5-1%. Вместе с тем потенциальным инвесторам, при уплате полной стоимости будущих квартир, можно рассчитывать на т.н. "скрытое" снижение стоимости "квадрата" до 10-15% в зависимости от динамики строительства, класса объекта, площади квартиры и ряда других характеристик.