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В Киеве больше не строят жилье эконом-класса: его стоит искать в пригороде
09:24 05.11.2021 |
На рынке жилья Киева и ближайших пригородов продолжается процесс "первичного насыщения". Миграция внутри страны - украинцы продолжают активно стремиться уехать в столицу и купить там квартиру, а также увеличение себестоимости строительства и борьба за свободные участки привели к тому, что жилье эконом-класса в Киеве больше не строят. При этом бюджетные ЖК массово переместились в пригороды столицы.
Как происходит естественная сегментация и какая реальная потребность в жилье на сегодняшний день сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию с пресс-конференции компании UTG.
Почему жилья не хватает?
На сегодняшний день жилой фонд столицы составляет 991 575 квартир. Общая площадь жилья в Киеве 59 074 316 кв.м. В пересчете на каждого жителя столицы приходится всего 20,2 кв.м жилья. Это очень низкий показатель по Европе. К тому же, он продолжает снижаться из-за постоянного увеличения численности населения, в среднем на 20 767 человек в год (преимущественно за счет миграции в столицу из других регионов Украины).
Также на показатели влияет сокращения жилого фонда за счет вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудования жилых помещений в нежилые, сноса зданий для реконструкции или комплексной застройки и др. причин.
Объемы строительства жилья в Киеве за 20 лет (2000-2020) практически не менялись и в среднем составляют 1 млн - 1,2 млн. кв.м в год.
Самыми активными по строительству и продажам жилья, а также приросту населения в Киеве, аналитики UTG назвали Соломенский и Дарницкий районы. Напротив, самыми "пассивными" по этим показателям - Оболонский и Шевченковский.
"Переезд" эконом-класса в пригороды
Одним из трендов можно назвать смещение основной девелоперской активности в населенные пункты ближайших пригородов. Активно этот процесс начал прослеживаться с 2013 года.
К настоящему времени в пригородах строится больше проектов, чем в столице. "На рынке жилья сегментация происходит естественным путем - предложение бюджетного жилья (эконом/комфорт-) перемещается в пригород, стимулируя таким образом повышение класса ЖК в Киеве с более высокой стоимостью", - поясняет Константин Олейник, руководитель Департамента стратегического консалтинга UTG.
Эксперт также добавляет, что в Киеве уже нет смысла строить жилье эконом-класса. Дефицит свободных участков, поиск оригинальных архитектурных решений и концепций, а также конкуренция между застройщиками делает вложения в создание нового ЖК достаточно высокими. Поэтому киевские девелоперы перестали строить бюджетное жилье.
Таким образом произошло расслоение: в столице строят концептуальные проекты от класса комфорт+ и выше, а в пригородах - традиционное массовое жилье.
Что дальше?
На сегодняшний день разница в цене между сопоставимыми по характеристикам объектами в Киеве и пригородах составляет в среднем 30%.
"Этот процесс прошли многие западные страны и сейчас проходим мы. Сначала активно развивается город - потом пригороды. Причем пригороды проходят этот путь в 2 раза быстрее. Теперь процесс расширения границ Киева за счет соседних районов и создания столичной агломерации будет постоянным, хоть и постепенным", - добавил Константин Олейник.
При этом ожидать быстрого "перенасыщения" в застройке пригородов не стоит. По словам эксперта, в ближайшие 6-7 лет этого не произойдет.
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