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Информация об агентстве
В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433
09:53 02.04.2020 |
Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2019 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,7%, а в гривнах - на 16,5%, Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривнах 1,17.
Медианная цена квадратного метра уменьшилась на 0,7%, и составила 1290 дол. США/кв.м.
Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве
Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9% до 22368 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 10,4% до 66457 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6% до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 3,7% до 2365 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С марта 2019 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 11,5%, а в «дешевом» - на 13,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменшились в «дорогом» сегменте на 7,8%, в «дешевом» - на 0,6%.
Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2020 г.)
|Расположение
|Кол-во комнат
|Вибірка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 515
|76
|3 169 151
|40 262
|13,1
|112 781
|1 433
|-1,4
|Левый берег
|3 030
|71
|2 211 486
|31 280
|15,0
|78 701
|1 113
|0,3
|1-комн.
|791
|42
|1 464 698
|34 503
|15,6
|52 124
|1 228
|0,9
|2-комн.
|876
|64
|2 000 899
|31 149
|13,7
|71 206
|1 108
|-0,8
|3-комн.
|1 070
|88
|2 650 835
|29 798
|15,4
|94 336
|1 060
|0,7
|4-комн.
|293
|112
|3 252 715
|28 379
|16,2
|115 755
|1 010
|1,3
|Правый берег
|5 052
|72
|2 689 837
|36 724
|15,2
|95 724
|1 307
|0,5
|1-комн.
|1 358
|42
|1 609 514
|37 745
|17,2
|57 278
|1 343
|2,2
|2-комн.
|1 599
|65
|2 457 440
|37 029
|13,5
|87 453
|1 318
|-1,0
|3-комн.
|1 686
|89
|3 256 092
|35 314
|14,6
|115 875
|1 257
|0,0
|4-комн.
|409
|123
|4 851 154
|37 952
|16,6
|172 639
|1 351
|1,7
|Центр
|2 433
|91
|5 357 074
|58 796
|11,0
|190 643
|2 092
|-3,2
|1-комн.
|431
|49
|2 973 369
|60 582
|14,0
|105 814
|2 156
|-0,6
|2-комн.
|713
|73
|4 304 187
|58 631
|9,4
|153 174
|2 087
|-4,6
|3-комн.
|977
|106
|6 338 742
|58 888
|9,7
|225 578
|2 096
|-4,3
|4-комн.
|312
|142
|7 982 059
|56 419
|14,8
|284 059
|2 008
|0,1
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 8,6% в Печерском, до 16,4% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском - на 1,6%, Дарницком - на 1,1%, Святошинском - на 0,6%, Соломенском - на 1,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 5,2%.
Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)
|Район
|Кол-во комнат
|Выборка квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|10 515
|76
|3 169 151
|40 262
|13,1
|112 781
|1 433
|-1,4
|1-комн.
|2 580
|43
|1 792 953
|40 566
|16,3
|63 806
|1 444
|1,5
|2-комн.
|3 188
|66
|2 745 019
|40 245
|10,6
|97 687
|1 432
|-3,5
|3-комн.
|3 733
|93
|3 889 396
|39 903
|12,7
|138 413
|1 420
|-1,7
|4-комн.
|1 014
|126
|5 352 633
|40 868
|14,6
|190 485
|1 454
|0,0
|Голосеевский
|1 618
|74
|3 053 656
|40 375
|16,4
|108 671
|1 437
|1,6
|1-комн.
|485
|43
|1 773 240
|40 380
|18,3
|63 105
|1 437
|3,2
|2-комн.
|507
|68
|2 805 334
|40 497
|15,3
|99 834
|1 441
|0,6
|3-комн.
|510
|95
|3 942 311
|40 080
|16,0
|140 296
|1 426
|1,2
|4-комн.
|116
|132
|5 585 444
|41 120
|16,4
|198 770
|1 463
|1,5
|Дарницкий
|1 570
|76
|2 402 510
|31 994
|15,9
|85 499
|1 139
|1,1
|1-комн.
|422
|43
|1 501 100
|34 512
|16,9
|53 420
|1 228
|2,0
|2-комн.
|431
|68
|2 161 059
|31 795
|15,2
|76 906
|1 131
|0,5
|3-комн.
|561
|94
|2 930 912
|30 857
|15,7
|104 303
|1 098
|1,0
|4-комн.
|156
|119
|3 607 807
|29 822
|16,4
|128 392
|1 061
|1,6
|Деснянский
|487
|67
|1 689 487
|25 827
|14,4
|60 124
|919
|-0,3
|1-комн.
|99
|40
|1 133 699
|28 370
|14,8
|40 345
|1 010
|0,1
|2-комн.
|141
|60
|1 641 217
|27 371
|14,1
|58 406
|974
|-0,5
|3-комн.
|201
|78
|1 914 711
|24 417
|13,6
|68 139
|869
|-0,9
|4-комн.
|46
|95
|2 049 467
|21 783
|12,5
|72 935
|775
|-1,9
|Днепровский
|973
|66
|2 164 524
|32 856
|14,2
|77 029
|1 169
|-0,4
|1-комн.
|270
|42
|1 529 168
|36 737
|14,5
|54 419
|1 307
|-0,1
|2-комн.
|304
|60
|1 940 656
|31 985
|12,1
|69 062
|1 138
|-2,2
|3-комн.
|308
|82
|2 621 088
|31 382
|15,6
|93 277
|1 117
|0,9
|4-комн.
|91
|107
|3 252 220
|29 240
|16,0
|115 737
|1 041
|1,2
|Оболонский
|636
|77
|3 257 291
|39 912
|14,3
|115 918
|1 420
|-0,3
|1-комн.
|145
|45
|1 767 861
|38 743
|16,9
|62 913
|1 379
|1,9
|2-комн.
|178
|65
|2 507 736
|38 045
|9,3
|89 243
|1 354
|-4,7
|3-комн.
|226
|87
|3 606 327
|39 186
|14,7
|128 339
|1 395
|0,1
|4-комн.
|87
|129
|6 366 556
|47 562
|19,4
|226 568
|1 693
|4,1
|Печерский
|1 578
|91
|5 424 564
|59 147
|8,6
|193 045
|2 105
|-5,2
|1-комн.
|281
|50
|3 062 728
|60 444
|10,9
|108 994
|2 151
|-3,2
|2-комн.
|487
|74
|4 284 161
|57 466
|3,7
|152 461
|2 045
|-9,6
|3-комн.
|629
|107
|6 566 548
|60 268
|9,7
|233 685
|2 145
|-4,3
|4-комн.
|181
|142
|8 191 102
|57 762
|15,5
|291 498
|2 056
|0,8
|Подольский
|709
|69
|2 580 979
|36 747
|10,9
|91 850
|1 308
|-3,2
|1-комн.
|202
|42
|1 577 359
|37 215
|13,4
|56 134
|1 324
|-1,1
|2-комн.
|229
|65
|2 432 760
|36 657
|8,3
|86 575
|1 305
|-5,6
|3-комн.
|241
|88
|3 272 866
|36 303
|11,3
|116 472
|1 292
|-2,9
|4-комн.
|37
|114
|4 470 947
|37 634
|13,7
|159 108
|1 339
|-0,8
|Святошинский
|611
|68
|2 065 038
|30 239
|15,4
|73 489
|1 076
|0,6
|1-комн.
|125
|40
|1 278 219
|32 393
|16,0
|45 488
|1 153
|1,1
|2-комн.
|187
|60
|1 828 445
|30 311
|16,1
|65 069
|1 079
|1,2
|3-комн.
|233
|80
|2 410 852
|29 573
|14,3
|85 795
|1 052
|-0,3
|4-комн.
|66
|104
|3 004 742
|28 308
|16,2
|106 930
|1 007
|1,3
|Соломенский
|1 053
|72
|2 531 283
|35 134
|15,9
|90 081
|1 250
|1,1
|1-комн.
|299
|41
|1 560 875
|37 251
|16,8
|55 547
|1 326
|1,8
|2-комн.
|309
|64
|2 388 759
|36 749
|16,1
|85 009
|1 308
|1,2
|3-комн.
|367
|91
|3 064 478
|32 415
|14,3
|109 056
|1 154
|-0,3
|4-комн.
|78
|128
|4 307 043
|33 415
|18,2
|153 276
|1 189
|3,1
|Шевченковский
|1 280
|82
|4 135 400
|49 225
|13,2
|147 167
|1 752
|-1,3
|1-комн.
|252
|43
|2 163 288
|49 510
|19,3
|76 985
|1 762
|4,1
|2-комн.
|415
|68
|3 388 230
|48 928
|12,1
|120 578
|1 741
|-2,2
|3-комн.
|457
|98
|4 926 918
|48 866
|11,2
|175 335
|1 739
|-3,0
|4-комн.
|156
|137
|6 990 036
|50 609
|13,2
|248 756
|1 801
|-1,3
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте увеличилось на 1,2% относительно февраля и составило 10515 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 0,4%, в долларовом выражении уменьшился на 1%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2019 года количество квартир убавилось на 24,5%. Индекс роста составил 0,76.
Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,2% дороже средней цены февраля и составляет 39940 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,2%, 1421 долл. США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,7%, на Правом берегу - на 3,5%. Уменьшение в Центре Киева - на 2,8%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 10%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество двухкомнатных квартир - на 1,1%, трехкомнатных - на 0,5%. Увеличилось однокомнатных - на 6%, четырехкомнатных - на 3,2%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах - по 15%. В Шевченковском - 12%, Соломенском - 10%, Днепровском - 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском на 0,8%, Святошинском - на 1,8%, Шевченковском - на 3,5%, в остальных районах увеличение: от 0,1% в Печерском до 10,1% в Подольском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 16%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.
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