В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2019 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,7%, а в гривнах - на 16,5%, Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривнах 1,17.

Медианная цена квадратного метра уменьшилась на 0,7%, и составила 1290 дол. США/кв.м.

Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве

Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9% до 22368 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 10,4% до 66457 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6% до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 3,7% до 2365 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

С марта 2019 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 11,5%, а в «дешевом» - на 13,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменшились в «дорогом» сегменте на 7,8%, в «дешевом» - на 0,6%.

Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2020 г.)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 515 76 3 169 151 40 262 13,1 112 781 1 433 -1,4 Левый берег 3 030 71 2 211 486 31 280 15,0 78 701 1 113 0,3 1-комн. 791 42 1 464 698 34 503 15,6 52 124 1 228 0,9 2-комн. 876 64 2 000 899 31 149 13,7 71 206 1 108 -0,8 3-комн. 1 070 88 2 650 835 29 798 15,4 94 336 1 060 0,7 4-комн. 293 112 3 252 715 28 379 16,2 115 755 1 010 1,3 Правый берег 5 052 72 2 689 837 36 724 15,2 95 724 1 307 0,5 1-комн. 1 358 42 1 609 514 37 745 17,2 57 278 1 343 2,2 2-комн. 1 599 65 2 457 440 37 029 13,5 87 453 1 318 -1,0 3-комн. 1 686 89 3 256 092 35 314 14,6 115 875 1 257 0,0 4-комн. 409 123 4 851 154 37 952 16,6 172 639 1 351 1,7 Центр 2 433 91 5 357 074 58 796 11,0 190 643 2 092 -3,2 1-комн. 431 49 2 973 369 60 582 14,0 105 814 2 156 -0,6 2-комн. 713 73 4 304 187 58 631 9,4 153 174 2 087 -4,6 3-комн. 977 106 6 338 742 58 888 9,7 225 578 2 096 -4,3 4-комн. 312 142 7 982 059 56 419 14,8 284 059 2 008 0,1

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 8,6% в Печерском, до 16,4% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском - на 1,6%, Дарницком - на 1,1%, Святошинском - на 0,6%, Соломенском - на 1,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 5,2%.

Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 10 515 76 3 169 151 40 262 13,1 112 781 1 433 -1,4 1-комн. 2 580 43 1 792 953 40 566 16,3 63 806 1 444 1,5 2-комн. 3 188 66 2 745 019 40 245 10,6 97 687 1 432 -3,5 3-комн. 3 733 93 3 889 396 39 903 12,7 138 413 1 420 -1,7 4-комн. 1 014 126 5 352 633 40 868 14,6 190 485 1 454 0,0 Голосеевский 1 618 74 3 053 656 40 375 16,4 108 671 1 437 1,6 1-комн. 485 43 1 773 240 40 380 18,3 63 105 1 437 3,2 2-комн. 507 68 2 805 334 40 497 15,3 99 834 1 441 0,6 3-комн. 510 95 3 942 311 40 080 16,0 140 296 1 426 1,2 4-комн. 116 132 5 585 444 41 120 16,4 198 770 1 463 1,5 Дарницкий 1 570 76 2 402 510 31 994 15,9 85 499 1 139 1,1 1-комн. 422 43 1 501 100 34 512 16,9 53 420 1 228 2,0 2-комн. 431 68 2 161 059 31 795 15,2 76 906 1 131 0,5 3-комн. 561 94 2 930 912 30 857 15,7 104 303 1 098 1,0 4-комн. 156 119 3 607 807 29 822 16,4 128 392 1 061 1,6 Деснянский 487 67 1 689 487 25 827 14,4 60 124 919 -0,3 1-комн. 99 40 1 133 699 28 370 14,8 40 345 1 010 0,1 2-комн. 141 60 1 641 217 27 371 14,1 58 406 974 -0,5 3-комн. 201 78 1 914 711 24 417 13,6 68 139 869 -0,9 4-комн. 46 95 2 049 467 21 783 12,5 72 935 775 -1,9 Днепровский 973 66 2 164 524 32 856 14,2 77 029 1 169 -0,4 1-комн. 270 42 1 529 168 36 737 14,5 54 419 1 307 -0,1 2-комн. 304 60 1 940 656 31 985 12,1 69 062 1 138 -2,2 3-комн. 308 82 2 621 088 31 382 15,6 93 277 1 117 0,9 4-комн. 91 107 3 252 220 29 240 16,0 115 737 1 041 1,2 Оболонский 636 77 3 257 291 39 912 14,3 115 918 1 420 -0,3 1-комн. 145 45 1 767 861 38 743 16,9 62 913 1 379 1,9 2-комн. 178 65 2 507 736 38 045 9,3 89 243 1 354 -4,7 3-комн. 226 87 3 606 327 39 186 14,7 128 339 1 395 0,1 4-комн. 87 129 6 366 556 47 562 19,4 226 568 1 693 4,1 Печерский 1 578 91 5 424 564 59 147 8,6 193 045 2 105 -5,2 1-комн. 281 50 3 062 728 60 444 10,9 108 994 2 151 -3,2 2-комн. 487 74 4 284 161 57 466 3,7 152 461 2 045 -9,6 3-комн. 629 107 6 566 548 60 268 9,7 233 685 2 145 -4,3 4-комн. 181 142 8 191 102 57 762 15,5 291 498 2 056 0,8 Подольский 709 69 2 580 979 36 747 10,9 91 850 1 308 -3,2 1-комн. 202 42 1 577 359 37 215 13,4 56 134 1 324 -1,1 2-комн. 229 65 2 432 760 36 657 8,3 86 575 1 305 -5,6 3-комн. 241 88 3 272 866 36 303 11,3 116 472 1 292 -2,9 4-комн. 37 114 4 470 947 37 634 13,7 159 108 1 339 -0,8 Святошинский 611 68 2 065 038 30 239 15,4 73 489 1 076 0,6 1-комн. 125 40 1 278 219 32 393 16,0 45 488 1 153 1,1 2-комн. 187 60 1 828 445 30 311 16,1 65 069 1 079 1,2 3-комн. 233 80 2 410 852 29 573 14,3 85 795 1 052 -0,3 4-комн. 66 104 3 004 742 28 308 16,2 106 930 1 007 1,3 Соломенский 1 053 72 2 531 283 35 134 15,9 90 081 1 250 1,1 1-комн. 299 41 1 560 875 37 251 16,8 55 547 1 326 1,8 2-комн. 309 64 2 388 759 36 749 16,1 85 009 1 308 1,2 3-комн. 367 91 3 064 478 32 415 14,3 109 056 1 154 -0,3 4-комн. 78 128 4 307 043 33 415 18,2 153 276 1 189 3,1 Шевченковский 1 280 82 4 135 400 49 225 13,2 147 167 1 752 -1,3 1-комн. 252 43 2 163 288 49 510 19,3 76 985 1 762 4,1 2-комн. 415 68 3 388 230 48 928 12,1 120 578 1 741 -2,2 3-комн. 457 98 4 926 918 48 866 11,2 175 335 1 739 -3,0 4-комн. 156 137 6 990 036 50 609 13,2 248 756 1 801 -1,3

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте увеличилось на 1,2% относительно февраля и составило 10515 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 0,4%, в долларовом выражении уменьшился на 1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Относительно марта 2019 года количество квартир убавилось на 24,5%. Индекс роста составил 0,76.

Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,2% дороже средней цены февраля и составляет 39940 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,2%, 1421 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,7%, на Правом берегу - на 3,5%. Уменьшение в Центре Киева - на 2,8%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество двухкомнатных квартир - на 1,1%, трехкомнатных - на 0,5%. Увеличилось однокомнатных - на 6%, четырехкомнатных - на 3,2%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах - по 15%. В Шевченковском - 12%, Соломенском - 10%, Днепровском - 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 5%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском на 0,8%, Святошинском - на 1,8%, Шевченковском - на 3,5%, в остальных районах увеличение: от 0,1% в Печерском до 10,1% в Подольском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 16%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.