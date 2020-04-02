В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

 

Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

 

Относительно марта 2019 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах - на 12,7%, а в гривнах - на 16,5%, Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривнах 1,17.

Медианная цена квадратного метра уменьшилась на 0,7%, и составила 1290 дол. США/кв.м.

Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве

Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9% до 22368 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента - на 10,4% до 66457 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6% до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» - на 3,7% до 2365 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

 

С марта 2019 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 11,5%, а в «дешевом» - на 13,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменшились в «дорогом» сегменте на 7,8%, в «дешевом» - на 0,6%.

Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2020 г.)

Расположение Кол-во комнат Вибірка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 515 76 3 169 151 40 262 13,1 112 781 1 433 -1,4
Левый берег 3 030 71 2 211 486 31 280 15,0 78 701 1 113 0,3
  1-комн. 791 42 1 464 698 34 503 15,6 52 124 1 228 0,9
2-комн. 876 64 2 000 899 31 149 13,7 71 206 1 108 -0,8
3-комн. 1 070 88 2 650 835 29 798 15,4 94 336 1 060 0,7
4-комн. 293 112 3 252 715 28 379 16,2 115 755 1 010 1,3
Правый берег 5 052 72 2 689 837 36 724 15,2 95 724 1 307 0,5
  1-комн. 1 358 42 1 609 514 37 745 17,2 57 278 1 343 2,2
2-комн. 1 599 65 2 457 440 37 029 13,5 87 453 1 318 -1,0
3-комн. 1 686 89 3 256 092 35 314 14,6 115 875 1 257 0,0
4-комн. 409 123 4 851 154 37 952 16,6 172 639 1 351 1,7
Центр 2 433 91 5 357 074 58 796 11,0 190 643 2 092 -3,2
  1-комн. 431 49 2 973 369 60 582 14,0 105 814 2 156 -0,6
2-комн. 713 73 4 304 187 58 631 9,4 153 174 2 087 -4,6
3-комн. 977 106 6 338 742 58 888 9,7 225 578 2 096 -4,3
4-комн. 312 142 7 982 059 56 419 14,8 284 059 2 008 0,1

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах - от 8,6% в Печерском, до 16,4% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском - на 1,6%, Дарницком - на 1,1%, Святошинском - на 0,6%, Соломенском - на 1,1%, в остальных районах уменьшилась - от 0,3% до 5,2%.

Средние цены на квартиры в Киеве (сравнение по районам)

Район Кол-во комнат Выборка квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 10 515 76 3 169 151 40 262 13,1 112 781 1 433 -1,4
  1-комн. 2 580 43 1 792 953 40 566 16,3 63 806 1 444 1,5
2-комн. 3 188 66 2 745 019 40 245 10,6 97 687 1 432 -3,5
3-комн. 3 733 93 3 889 396 39 903 12,7 138 413 1 420 -1,7
4-комн. 1 014 126 5 352 633 40 868 14,6 190 485 1 454 0,0
Голосеевский 1 618 74 3 053 656 40 375 16,4 108 671 1 437 1,6
  1-комн. 485 43 1 773 240 40 380 18,3 63 105 1 437 3,2
2-комн. 507 68 2 805 334 40 497 15,3 99 834 1 441 0,6
3-комн. 510 95 3 942 311 40 080 16,0 140 296 1 426 1,2
4-комн. 116 132 5 585 444 41 120 16,4 198 770 1 463 1,5
Дарницкий 1 570 76 2 402 510 31 994 15,9 85 499 1 139 1,1
  1-комн. 422 43 1 501 100 34 512 16,9 53 420 1 228 2,0
2-комн. 431 68 2 161 059 31 795 15,2 76 906 1 131 0,5
3-комн. 561 94 2 930 912 30 857 15,7 104 303 1 098 1,0
4-комн. 156 119 3 607 807 29 822 16,4 128 392 1 061 1,6
Деснянский 487 67 1 689 487 25 827 14,4 60 124 919 -0,3
  1-комн. 99 40 1 133 699 28 370 14,8 40 345 1 010 0,1
2-комн. 141 60 1 641 217 27 371 14,1 58 406 974 -0,5
3-комн. 201 78 1 914 711 24 417 13,6 68 139 869 -0,9
4-комн. 46 95 2 049 467 21 783 12,5 72 935 775 -1,9
Днепровский 973 66 2 164 524 32 856 14,2 77 029 1 169 -0,4
  1-комн. 270 42 1 529 168 36 737 14,5 54 419 1 307 -0,1
2-комн. 304 60 1 940 656 31 985 12,1 69 062 1 138 -2,2
3-комн. 308 82 2 621 088 31 382 15,6 93 277 1 117 0,9
4-комн. 91 107 3 252 220 29 240 16,0 115 737 1 041 1,2
Оболонский 636 77 3 257 291 39 912 14,3 115 918 1 420 -0,3
  1-комн. 145 45 1 767 861 38 743 16,9 62 913 1 379 1,9
2-комн. 178 65 2 507 736 38 045 9,3 89 243 1 354 -4,7
3-комн. 226 87 3 606 327 39 186 14,7 128 339 1 395 0,1
4-комн. 87 129 6 366 556 47 562 19,4 226 568 1 693 4,1
Печерский 1 578 91 5 424 564 59 147 8,6 193 045 2 105 -5,2
  1-комн. 281 50 3 062 728 60 444 10,9 108 994 2 151 -3,2
2-комн. 487 74 4 284 161 57 466 3,7 152 461 2 045 -9,6
3-комн. 629 107 6 566 548 60 268 9,7 233 685 2 145 -4,3
4-комн. 181 142 8 191 102 57 762 15,5 291 498 2 056 0,8
Подольский 709 69 2 580 979 36 747 10,9 91 850 1 308 -3,2
  1-комн. 202 42 1 577 359 37 215 13,4 56 134 1 324 -1,1
2-комн. 229 65 2 432 760 36 657 8,3 86 575 1 305 -5,6
3-комн. 241 88 3 272 866 36 303 11,3 116 472 1 292 -2,9
4-комн. 37 114 4 470 947 37 634 13,7 159 108 1 339 -0,8
Святошинский 611 68 2 065 038 30 239 15,4 73 489 1 076 0,6
  1-комн. 125 40 1 278 219 32 393 16,0 45 488 1 153 1,1
2-комн. 187 60 1 828 445 30 311 16,1 65 069 1 079 1,2
3-комн. 233 80 2 410 852 29 573 14,3 85 795 1 052 -0,3
4-комн. 66 104 3 004 742 28 308 16,2 106 930 1 007 1,3
Соломенский 1 053 72 2 531 283 35 134 15,9 90 081 1 250 1,1
  1-комн. 299 41 1 560 875 37 251 16,8 55 547 1 326 1,8
2-комн. 309 64 2 388 759 36 749 16,1 85 009 1 308 1,2
3-комн. 367 91 3 064 478 32 415 14,3 109 056 1 154 -0,3
4-комн. 78 128 4 307 043 33 415 18,2 153 276 1 189 3,1
Шевченковский 1 280 82 4 135 400 49 225 13,2 147 167 1 752 -1,3
  1-комн. 252 43 2 163 288 49 510 19,3 76 985 1 762 4,1
2-комн. 415 68 3 388 230 48 928 12,1 120 578 1 741 -2,2
3-комн. 457 98 4 926 918 48 866 11,2 175 335 1 739 -3,0
4-комн. 156 137 6 990 036 50 609 13,2 248 756 1 801 -1,3

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте увеличилось на 1,2% относительно февраля и составило 10515 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 0,4%, в долларовом выражении уменьшился на 1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

 

Относительно марта 2019 года количество квартир убавилось на 24,5%. Индекс роста составил 0,76.

Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,2% дороже средней цены февраля и составляет 39940 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 2,2%, 1421 долл. США/кв. м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева - 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре Киева - 23%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,7%, на Правом берегу - на 3,5%. Уменьшение в Центре Киева - на 2,8%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 10%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество двухкомнатных квартир - на 1,1%, трехкомнатных - на 0,5%. Увеличилось однокомнатных - на 6%, четырехкомнатных - на 3,2%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах - по 15%. В Шевченковском - 12%, Соломенском - 10%, Днепровском - 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском - 7%, в Святошинском и Оболонском - по 6%, Деснянском - 5%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском на 0,8%, Святошинском - на 1,8%, Шевченковском - на 3,5%, в остальных районах увеличение: от 0,1% в Печерском до 10,1% в Подольском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 16%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 18%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 15% и от 250 тыс. долл. США - 8%.
 

ПО РУБРИКАМ

12:29 Справочный курс гривны 2 апреля повышен на 16,2 коп до уровня 27,6249 грн/$1

12:12 ПриватБанк потерял главного по электронному бизнесу

12:06 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.04.20

10:44 Суд США запретил Telegram распределять Gram среди инвесторов из других стран

10:42 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.04.2020

10:36 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.04.20

10:25 Остаток средств на корсчетах банков 02.04.20

09:53 В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

09:34 Децентрализованные биржи становятся все более популярными среди криптотрейдеров

09:20 Золото дорожает 2 апреля на опасениях вокруг перспектив мировой экономики

09:04 Доллар укрепляется в паре с евро и иеной 2 марта благодаря сохраняющемуся спросу на активы «тихой гавани»

08:18 Биржи АТР 2 апреля не показывают определенной динамики на рисках вокруг коронавируса

07:41 Рынок акций США 1 апреля закрылся падением, Dow Jones снизился на 4,44%

01.04 Банковские казначеи отмечали заметное оживление валютного рынка 1 апреля

01.04 НБУ перечислил в госбюджет сразу все 42,72 млрд грн прибыли

• дальше…

14:21 Страны ЕС недооценили угрозу коронавируса, – Reuters

13:37 Суд ЕС: Польша, Венгрия и Чехия незаконно отказались от расселения беженцев

12:56 Еврокомиссия объявила новую концепцию сокращенного рабочего дня на период пандемии

11:23 Мир потерял равновесие из-за пандемии коронавируса, 2020 - потерянный год - Saxo Bank

08:29 Союзное государство Беларуси и России: будущее туманно

08:12 Виталий Портников: Керченский мост превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти»

08:04 Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ

07:53 Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

01.04 Экономисты начинают сомневаться в V-образном восстановлении мировой экономики - СМИ

01.04 В ЕС назвали нарушением международного права указ Путина о земле в Крыму

01.04 Южная Корея планирует ввести налог на выбросы углерода

01.04 Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?

01.04 В ЕС призывают к санкциям против Венгрии за инструментализацию COVID-19

01.04 МВФ утвердил продление двусторонних соглашений о заимствованиях с государствами-членами до 2024г

01.04 Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос цены на нефть

• дальше…

09:53 В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

01.04 Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

01.04 Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме - НСЗУ

01.04 Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

01.04 Платный «безвиз» для украинцев переносится на 2022 год

01.04 В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком

01.04 Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая

31.03 Магазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ

31.03 Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м

31.03 Исследование Info Sapiens: у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы

31.03 В Киеве объявили размеры штрафов за пикники на время карантина

31.03 Кабмин может ослабить карантин для бизнеса и населения

31.03 Аваков: карантин продлится минимум 2 месяца

31.03 Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии

30.03 Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine

• дальше…

01.04 НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича

01.04 Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными

01.04 Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского

31.03 Битва за землю переносится в суды

31.03 Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ

31.03 Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля

31.03 Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

31.03 Второе чтение по «антиколомойскому» закону состоится через неделю

31.03 Премьер надеется, что Рада внесет изменения в госбюджет-2020 через неделю

30.03 Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде

30.03 Рада приняла «антиколомойский» закон в первом чтении

30.03 Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

30.03 J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 2,6%

30.03 Зеленский отозвал из Рады вопрос назначения Буславец главой Минэкоэнерго

30.03 Рада со второй попытки назначила Сергея Марченко министром финансов

• дальше…

14:24 Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H

12:48 В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла

12:34 YouTube готовит конкурента TikTok

11:10 Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG

10:51 Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom

09:38 Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей

01.04 Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки

01.04 Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса

01.04 Представлен Genesis G80 нового поколения

01.04 Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340

01.04 Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810

01.04 Чем может помочь смартфон в борьбе с эпидемией коронавируса?

31.03 BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде

31.03 BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

30.03 Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно