Финансовые новости
- |
- 22.02.19
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов
16:00 22.02.2019 |
Жилье в киевских новостройках дешевеет. По итогам первого месяца 2019 года средняя цена на столичном первичном рынке снизилась на 1,3% до 829 $/кв.м. Причем, говорят эксперты, эти тенденции могут в ближайшие месяцы ускориться.
Директор City Development Solutions Роман Герасимчук отмечает, что период зимних скидок и акций на рынке первичной жилой недвижимости закончился и начинается первый в 2019 году сезон роста активности. Выход нового предложения в январе-феврале оставался умеренным, так что новые ЖК мало повлияли на средние цены. Но уже в марте многие жилые комплексы, особенно эконом и комфорт классов, традиционно увеличат маркетинговую активность и добавят новые акции и скидки в честь праздников.
Это может привести к незначительному (на 1-3%) снижению средних цен на квартиры в новостройках. К тому же обеспокоенность у девелоперов вызывают и грядущие выборы: они ожидают снижения количества инвестиционных сделок, добавляя, что эти тенденции уже заметны на рынке. Еще один тренд нынешней весны - снижение удельного веса однокомнатных квартир в структуре спроса.
"Девелоперы, конечно, попытаются оживить рынок. Что позволит покупателям, которые не планируют откладывать покупку жилья на более поздний период, приобрести квартиры на лучших условиях", - говорит Герасимчук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук
|Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка
|Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
|Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов
|Доллар стабилен в паре с евро 22 февраля, фунт дешевеет из-за неопределенности Brexit
|Укргазбанк первым среди государственных банков внедряет услугу «Экспресс-гарантии»
Сегодня согласно украинскому законодательству для участия в государственных тендерных торгах в соответствии с условиями тендерной документации необходимо обязательно иметь гарантию от банка, однако некоторые организаторы торгов требуют гарантию именно от банка, мажоритарным акционером которого является государство Украина (более 75% капитала).
|Исследование: большинство криптофондов завершило 2018 год с убытками
|Биржи АТР, кроме Японии, закрылись 22 февраля ростом на торговом оптимизме
|Банки Украины на 22 февраля сократили портфель ОВГЗ на 4,7 млрд грн
Это интересно
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально
|Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов
|Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку
|Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер