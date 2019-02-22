Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

Ольга Сороколетова / UBR.ua

Жилье в киевских новостройках дешевеет. По итогам первого месяца 2019 года средняя цена на столичном первичном рынке снизилась на 1,3% до 829 $/кв.м. Причем, говорят эксперты, эти тенденции могут в ближайшие месяцы ускориться.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук отмечает, что период зимних скидок и акций на рынке первичной жилой недвижимости закончился и начинается первый в 2019 году сезон роста активности. Выход нового предложения в январе-феврале оставался умеренным, так что новые ЖК мало повлияли на средние цены. Но уже в марте многие жилые комплексы, особенно эконом и комфорт классов, традиционно увеличат маркетинговую активность и добавят новые акции и скидки в честь праздников.

Это может привести к незначительному (на 1-3%) снижению средних цен на квартиры в новостройках. К тому же обеспокоенность у девелоперов вызывают и грядущие выборы: они ожидают снижения количества инвестиционных сделок, добавляя, что эти тенденции уже заметны на рынке. Еще один тренд нынешней весны - снижение удельного веса однокомнатных квартир в структуре спроса.

"Девелоперы, конечно, попытаются оживить рынок. Что позволит покупателям, которые не планируют откладывать покупку жилья на более поздний период, приобрести квартиры на лучших условиях", - говорит Герасимчук.