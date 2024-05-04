До загального фонду держбюджету з початку року надійшло ₴623,5 мільярда - Мінфін

За даними Державної казначейської служби, за січень - квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 623,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це 3 травня повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано: 148,3 млрд грн податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 99,9 млрд грн податку на прибуток підприємств; 92,2 млрд грн податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 136,8 млрд, відшкодовано - 44,7 млрд грн); 61,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також загальний фонд отримав 56,5 млрд грн від акцизного податку; 32,3 млрд грн дивідендів від підприємств з державною часткою власності; 16,3 млрд грн ввізного та вивізного мита; 14,7 млрд грн рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання плану надходжень за січень - квітень Державною податковою службою становило 112,6% (+38,2 млрд грн), Державною митною службою - 108,4% (+14,4 млрд грн).

Національний банк України у квітні перерахував до держбюджету 38,6 млрд грн свого прибутку. Ще одним важливим джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 40,3 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні - квітні 2024 року становили 163,1 млрд грн, з яких 44,4 млрд грн надійшло у квітні.

Загалом, за підсумками січня - квітня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 845,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За чотири місяці 2024 року касові видатки держбюджету становили 1 147,6 млрд грн, у тому числі загального фонду - 945,4 млрд грн.

У міністерстві також уточнили обсяг надходжень до загального фонду державного бюджету за квітень - 154,6 млрд грн. За оперативними даними, оприлюдненими Мінфіном 30 квітня, цей показник становив 153,6 млрд грн.

Як повідомлялось, до загального фонду державного бюджету в березні надійшло 164,3 млрд гривень, таким чином податкова та митна служби перевиконали план надходжень на 10 млрд грн.