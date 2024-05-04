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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень залучив майже ₴18 мільйонів на приватизаційних аукціонах

23:37 03.05.2024 |

Економіка

 

За підсумками онлайн-аукціонів з приватизації цього тижня Фонд державного майна залучив до бюджету 17,6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З 29 квітня по 3 травня команда Фонду провела 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації держмайна в системі Prozorro.Продажі. Загальна сума цінових пропозицій - 17,6 млн гривень, зростання ціни активів у 40,3 раза. За право власності на об'єкти змагався 31 учасник, що у середньому становить 3,8 потенційних інвесторів», - йдеться в повідомленні.

За даними ФДМУ, найуспішнішим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». За право власності на об'єкт змагалися 7 учасників, зростання ціни відбулося майже у 59 разів. Вартість об'єкта зросла із загальної стартової ціни 255,2 тис. грн до переможної - 15 млн грн.

Наступного тижня ФДМУ проведе 16 приватизаційних аукціонів, зокрема, 8 травня оголошена продаж ДП «Нігинський кар'єр» на Хмельниччині. До складу лота входять 53 одиниці нерухомості, 36 автотранспортних засобів та 358 одиниць рухомого майна. Стартова ціна об'єкта - 26,3 млн грн.

На 7 травня запланований аукціон з продажу ЄМК ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці». Стартова ціна - 14,1 млн грн.

На приватизацію також виставлено Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Стартова ціна - 11,4 млн грн. Аукціон оголошено на 7 травня.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника.
 

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