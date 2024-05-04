Кабмін відтермінував повернення держкредитів господарствами, чиї землі окуповані чи в зоні бойових дій

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про відтермінування повернення держкредитів фермерськими господарствами, які залишилися на окупованих або прифронтових територіях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Уряд відстрочив повернення боргів господарствам, чиї землі перебувають під окупацією або в зоні бойових дій», - зазначив очільник уряду.

Він зауважив, що через Державний аграрний реєстр є можливість отримати субсидію тим, хто обробляє землю на деокупованих територіях.

«Крім того, аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки українських виробників та 80% вартості робіт із розмінування», - уточнив Прем'єр.

Як повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції, сьогодні Кабмін ухвалив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 2004 року № 1102.

«Деякі фермерські господарства, розташовані на прифронтових територіях або ТОТ, до 2022 року отримали кредити через Укрдержфонд. Втім, на сьогодні декотрі з них не в змозі в повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів. Змінами передбачено можливість відстрочення повернення кредитів до 31 грудня 2025 року», - уточнили у міністерстві.

Там додали, що йдеться про фермерські господарства, які станом на 24 лютого 2022 року були розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зокрема, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Росією (перелік затверджений наказом Мінреінтеграції).

Крім того, як зазначили у відомстві, заявки від фермерів для отримання фінансової підтримки тепер прийматимуть онлайн, через Державний аграрний реєстр.

«Такі зміни дозволять сформувати довгострокову державну політику підтримки аграріїв, створивши рівні умови для всіх фермерських господарств для участі у програмах державної підтримки. Відповідний проєкт акта був розроблений Мінагрополітики за підтримки Мінреінтеграції. Зокрема, це питання попередньо обговорювалося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій», - підсумували в Мінреінтеграції.

Як повідомляв Укрінфом, зафіксовані збитки аграрних підприємств Донеччини від ворожої агресії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягають понад 5 млрд грн.