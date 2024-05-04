ДОТ відзвітував про результати торгів на Prozorro

Закупівельна організація Міністерства оборони - Державний оператор тилу - посіла перше місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель. Про це свідчать останні аналітичні дані платформи Prozorro, у системі якої опубліковано понад 300 тендерів агентства, повідомила пресслужба ДОТ.

Зокрема, ДОТ провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19% ).

Також закупівельна організація Міноборони перша за рівнем конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів. Цей показник сягнув 92,5%, що в п'ять разів більше, ніж середній на майданчику.

"Перші позиції в рейтингах Прозорро є підтвердженням того, що реформа закупівель працює", - зазначила директорка з управління закупівлями Вікторія Виноградова.

Загалом від початку оголошення тендерів на Prozorro Державний оператор тилу має понад 78% успішних завершених закупівель речового забезпечення та 85% - пально-мастильних матеріалів.

Презентація Державного оператора тилу (ДОТ) відбулась 18 грудня 2023 року. За перші три місяці роботи ДОТ витратив 12 млрд грн. Завдяки конкурентним торгам вдалося заощадити 2,9 млрд грн проти цін на початок роботи закупівельної організації Міноборони.