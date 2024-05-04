Українські виробники дронів зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту - рішення уряду

Підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості проєкту. Пільговий режим для таких виробників буде діяти на всій контрольованій території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства екнономіки.

Зазначається, що таке рішення уряд ухвалив на засіданні 3 травня 2024 року.

Відповідно до рішення, виробники дронів зможуть спрямувати грантові кошти на придбання, доставку, монтаж обладнання. А власні кошти в межах вартості проєкту - зокрема, й на поповнення оборотного капіталу.

«Умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій», - зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

У міністерстві нагадали, що до нинішнього рішення пільговими умовами отримання грантів могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Окрім того, внесено й інші зміни. Так, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Це зумовлено великим попитом у регіоні на участь у грантових програмах.

За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранта.

Також Кабмін посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранта в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 22 березня 2024 року розширив можливості отримання грантів підприємствами, що виробляють невійськові дрони або їх частини. Тепер такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту.