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АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство у квітні знизилися на 9,5% - ФАО

22:48 03.05.2024 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство у квітні знизилися на 9,6% порівняно з минулим роком, повідомляється в щомісячній доповіді ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) у п'ятницю.

Водночас ціновий індекс березня було переглянуто й підвищено на 0,3%, зазначено в документі на її сайті.

Індекс цін на зернові у квітні зріс на 0,3% порівняно з березнем після трьох місяців зниження. Світові експортні ціни на пшеницю у квітні стабілізувалися, оскільки сильна конкуренція між великими експортерами компенсувала побоювання щодо несприятливих умов врожаю в низці країн Європейського Союзу, РФ і США. Експортні ціни на кукурудзу зросли під впливом високого попиту на тлі збільшення логістичних збоїв унаслідок пошкодження інфраструктури в Україні та побоювань щодо виробництва в Бразилії напередодні основного врожаю.

Індекс цін на олію також збільшився на 0,3% порівняно з березнем і сягнув 13-місячного максимуму. ФАО зазначила, що більш високі котирування на соняшникову й рапсову олії компенсували деяке зниження цін на пальмову й соєву олії.

Індекс цін на м'ясо у квітні збільшився на 1,6% порівняно з попереднім місяцем, оскільки міжнародні ціни на м'ясо птиці, яловичину й баранину зросли. Світові ціни на свинину незначно знизилися, відображаючи млявий внутрішній попит у Західній Європі та постійно млявий попит з боку провідних імпортерів, особливо Китаю.

Індекс цін на цукор знизився на 4,4% порівняно з березнем і виявився на 14,7% нижчим за рівень квітня 2023 року. Зниження пов'язане з поліпшенням перспектив глобальної пропозиції, зокрема через більше, ніж очікувалося раніше, виробництво в Індії та Таїланді, а також поліпшення погодних умов у Бразилії.

Індекс цін на молочні продукти знизився на 0,3% після шести місяців зростання, що пояснюється млявим спотовим імпортним попитом на сухе знежирене молоко й зниженням світових цін на сир, спричиненим зміцненням долара США. Світові ціни на вершкове масло, навпаки, зросли на тлі стійкого імпортного попиту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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