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Минрегион хочет отменить регулирование сметной зарплаты в строительстве
07:53 31.05.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) планирует отменить регулирование размера сметной заработной платы в строительстве и упростить процедуру составления сметной документации, внеся изменения в Порядок расчета размера сметной заработной платы, который учитывается при определении стоимости строительства объектов.
Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, уже готовится соответствующий проект приказа.
"С прошлого года мы обсуждали возможность в рамках децентрализации отменить практику централизованного расчета фиксированной сметной заработной платы и упростить процедуры расчета сметной документации. Это ожидаемые дерегуляционные изменения в отрасли, которые будут способствовать определению справедливой рыночной оплаты труда для строителей", - написал Парцхаладзе.
Он отметил, что такое решение будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции строительной отрасли.
"Целью изменений является определение размера сметной заработной платы на стадии разработки сметной документации заказчиком (инвестором) самостоятельно, исходя из статистических данных по среднемесячной заработной плате штатных работников в строительстве и прогнозного индекса потребительских цен", - отметил Парцхаладзе.
При этом он отметил, что в 2018 году ориентировочный размер сметной заработной платы в строительстве определен на уровне от 5500 до 7800 гривень, что соответствует среднему уровню сложности работ в строительстве 3,8 при выполнении работ в обычных условиях.
Как сообщал УНИАН, Минрегион намерен расширить перечень несложных строительных работ, не требующих получения разрешения на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
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