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Лише чверть держкомпаній подали звітність. 40% з них виявилися збитковими
15:53 08.05.2024 |
Зокрема, за підсумками 2023 року фінансову звітність подали 789 державних та казенних підприємств, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Держстату.
Серед них про найбільші збитки повідомило ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на 1,4 млрд грн. Водночас за темпами зростання збитків лідирує "Добропіллявугілля-Видобуток" - збиток цього держпідприємства зріс за рік майже у 12 разів (зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн).
ТОП-5 найзбитковіших держпідприємств
* "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - 1,4 млрд грн
* "Добропіллявугілля-Видобуток" - 1,4 млрд грн
* "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" - 1,28 млрд грн
* ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" - 1,21 млрд грн
* "Енергоринок" - 0,69 млрд грн
При цьому деякі державні підприємства значно збільшили свої обороти. Наприклад, оборот "Укрспецекспорту" за рік зріс майже на третину - до 32 млрд грн. А "Павлоградський хімічний завод" від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 раза - до 8,2 млрд грн.
ТОП-5 держпідприємств за розміром обороту
* "Укрспецекспорт" - 32,17 млрд грн
* "Ліси України" - 23,06 млрд грн
* НВО "Павлоградський хімічний завод" - 8,26 млрд грн
* "Укрвугілля" - 5,02 млрд грн
* "Укрінтеренерго" - 4,9 млрд грн
Водночас найприбутковішим державним підприємством країни є "Ліси України" - 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт "Чорноморськ", за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.
ТОП-5 найприбутковіших держпідприємств
* "Ліси України" - 2,89 млрд грн
* "Ізмаїльський морський торговельний порт", - 1,01 млрд грн
* "Морський торговельний порт "Чорноморськ" - 0,99 млрд грн
* "Адміністрація морських портів України", - 0,85 млрд грн
* "Документ" - 0,7 млрд грн
Як писав БізнесЦензор, за даними фінансової звітності у найбільших 200 підприємств України сукупний дохід у 2023 році становив 4,445 трлн грн. Це на 500 млрд грн більше, ніж у найбільших 200 за 2022 рік.
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