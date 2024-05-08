Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відмова УЗ продавати брухт через аукціони є нелогічною, - аналітик
15:58 08.05.2024 |
Відмова державної компанії Укрзалізниця продавати брухт через аукціони "Прозорро" є нелогічною, адже вона забезпечує значну частку цієї сировини на ринку, і могла б допомогти розвитку української економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика GMK Center Андрія Глущенка
"Насправді я вважаю, що це є проблемою зовсім нелогічною, чому Укрзалізниця не хоче цей металобрухт продавати. Це досить суттєва кількість для українського ринку. З цього металобрухту українські підприємства вже могли б виготовляти сталь, яка пішла б на потреби української економіки, в тому числі - військово-промислового комплексу", - наголосив експерт.
Він також висловив припущення, що, можливо, компанія збирається реалізувати свою сировину в обхід державних аукціонів.
"Можливо, УЗ розраховує якось продати на експорт цей металобрухт. Бо колись такі розмови були неофіційні", - сказав він.
Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок.
Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.
За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів
ТОП-НОВИНИ
|Дискусії про економічне бронювання тривають - Арахамія
|Посли ЄС погодилися з Планом для України, необхідним для фінансування Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд
|Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації
|Румунія розгляне передачу Patriot Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відмова УЗ продавати брухт через аукціони є нелогічною, - аналітик
|«Нафтогаз» планує збільшити закупівлю газу приватних видобувників у 4 рази
|«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
|«Нафтогаз» планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону
|Суд вчергове підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському
|Укроборонпром починає виробляти міни натовського калібру 60 мм
Бізнес
|Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS
|Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129
|Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)
|Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599
|6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів
|Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365
|Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів