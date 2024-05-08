Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила падіння, Brent опустилася до $82,15 за барель

 

Зниження цін посилилося вдень у середу в очікуванні даних про запаси енергоносіїв у США.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:32 EET подешевшали на $1,01 (1,21%), до $82,15 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1 (1,28%), до $77,38 за барель.

Ринок відреагував зниженням на заяви віцепрем'єра РФ Олександра Новака про те, що країни ОПЕК+ аналізують можливість збільшення видобутку нафти. "Це залежить завжди від поточної ситуації, балансу попиту-пропозиції. Все аналізують. Нині прогнозувати нічого не треба, треба дивитися, як ринок себе почуває", - сказав він.

Окрім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 3 травня резерви нафти в Штатах зросли на 509 тис. барелів.

Офіційні відомості Міненерго США буде оприлюднено о 17:30 кч у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,43 млн барелів.

"Показники нафтового ринку дещо погіршилися останніми тижнями, і ціни знизилися з нещодавніх піків, - зазначили аналітики Morgan Stanley. - Дефіциту на ринку поки що не спостерігається, але незабаром розпочнеться сезон підвищеного попиту на пальне".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес