Нафта прискорила падіння, Brent опустилася до $82,15 за барель

Зниження цін посилилося вдень у середу в очікуванні даних про запаси енергоносіїв у США.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:32 EET подешевшали на $1,01 (1,21%), до $82,15 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1 (1,28%), до $77,38 за барель.

Ринок відреагував зниженням на заяви віцепрем'єра РФ Олександра Новака про те, що країни ОПЕК+ аналізують можливість збільшення видобутку нафти. "Це залежить завжди від поточної ситуації, балансу попиту-пропозиції. Все аналізують. Нині прогнозувати нічого не треба, треба дивитися, як ринок себе почуває", - сказав він.

Окрім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 3 травня резерви нафти в Штатах зросли на 509 тис. барелів.

Офіційні відомості Міненерго США буде оприлюднено о 17:30 кч у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,43 млн барелів.

"Показники нафтового ринку дещо погіршилися останніми тижнями, і ціни знизилися з нещодавніх піків, - зазначили аналітики Morgan Stanley. - Дефіциту на ринку поки що не спостерігається, але незабаром розпочнеться сезон підвищеного попиту на пальне".