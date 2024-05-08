«Нафтогаз» планує збільшити закупівлю газу приватних видобувників у 4 рази

Упродовж цього року НАК "Нафтогаз України" планує викупити в українських приватних газовидобувних компаній 3,5 млрд кубометрів газу. Торік компанія викупила 1 млрд кубометрів газу.

Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Forbes.

За його словами, нещодавно відбулася зустріч із керівниками приватних газовидобувних компаній.

"Ми стимулюємо якщо не збільшення приватного видобутку, то збереження його на поточному рівні", - зазначив Чернишов.

На його думку, приватні газовидобувні компанії скорочують видобуток через військові ризики та юридичні перепони, зокрема у випадку Smart і "Укрнафтобуріння".

Минулого року "Нафтогаз" викупив у приватних компаній 1 млрд кубометрів газу. За цей обсяг повністю розрахувалися.

Водночас Чернишов виступив проти відкриття експорту газу для приватних видобувних компаній. "В умовах війни ми не можемо собі дозволити інший підхід", - сказав Чернишов.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Група "Нафтогаз" готова викупити увесь обсяг газу, який українські приватні видобувники готові запропонувати ринку у 2024 році в умовах заборони експорту до ЄС.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін встановив нульову квоту на експорт газу на 2024 рік.

Експорт природного газу українського походження заборонено з червня 2022 року, водночас його споживання в країні значно зменшилося через руйнування промислових підприємств внаслідок бойових дій та окупації частини територій.