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Количество сделок на рынке жилья Киева в 2017г выросло на 8% - UTG
14:23 14.02.2018 |
Количество договоров купли-продажи квартир в Киеве по итогам 2017 года выросло на 8% по сравнению с 2016 годом - до 31,4 тыс., установив абсолютный рекорд, сообщила консалтинговая UTG со ссылкой на данные Министерства юстиции Украины.
"По итогам 2017 года в Киеве заключено 31,4 тыс. сделок - это самый высокий показатель в одном регионе за всю историю продаж жилья в Украине. Это показывает, что квартиры являются востребованными у населения на фоне неработающих банковской системы, фондового рынка, инвестиционных инструментов", - сказал заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
По данным компании, за девять месяцев прошлого года в эксплуатацию принято на 56% больше жилья, чем за весь 2016 год -1,1 млн кв. м. При этом количество новых квартир, вышедших на рынок, за три квартала составило 17,2 тыс., тогда как за весь 2016 года - 20,3 тыс.
Средняя площадь квартиры продолжила сокращаться и составила 62,7 кв. м.
Данные за последний квартал 2017 года пока отсутствуют.
"Можно констатировать: рекорд по количеству нового жилья побит, взят новый рубеж в Киеве и регионе. Это определяется и ростом количества выданных договоров", - констатировал К.Олейник.
По его словам, в частности, по итогам девяти месяцев прошлого года застройщики получили 71 разрешение на строительство, объем строительства по которым составил 2,8 млн кв. м.
Данный показатель превышает объем строительства по разрешениям за весь 2016 год, добавил руководитель департамента стратегического планирования UTG Ростислав Симонов.
"Это говорит об увеличении форматов проектов. На рынок выходят такие проекты, как ЖК "Файна Таун", Svitlo Park. При появлении таких крупных проектов с рынка уходят более мелкие застройщики, рынок продолжает консолидироваться в руках основных игроков", - объяснил он.
По данным UTG, 50% столичного рынка жилья находится в руках строительных компаний "Укрбуд" и "Киевгорстрой".
По мнению К.Олейника, точечная застройка сейчас невыгодна для застройщиков, поскольку строительство требует разработки дорогостоящих детальных планов территорий.
Между тем, согласно информации UTG, в Киеве наблюдается дефицит свободных земельных участков под жилую застройку: большинство из них расположено на территории бывших промышленных или складских зон, что предусматривает комплексную реконструкцию.
Как сообщил Р.Симонов, еще одной тенденцией 2017 года стал рост доли жилья премиум-класса на киевском рынке.
"При довольно стабильных темпах продаж в этом сегменте мы все же наблюдаем небольшое затоваривание: на рынок вышло слишком много жилья данного сегмента. Однако доля премиум-жилья продолжает расти и этот сегмент становится весомым на рынке", - отметил он.
UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.
При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них - торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).
UTG также работает в России, Беларуси, Грузии, Молдове.
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