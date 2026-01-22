Авторизация

Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк обговорив із директором Української універсальної біржі Сергієм Гладким перспективи розвитку біржового товарного ринку та можливості масштабування успішної моделі торгівлі деревиною на аграрний сектор.

Українська універсальна біржа з понад 25-річним досвідом лише за минулий рік провела 7,7 тис. біржових торгів. Ринок деревини та пиломатеріалів об’єднує понад 6 тис. активних клієнтів і 16 партнерських компаній по Україні, а близько 90% контрактів виконуються завдяки системному моніторингу з використанням сучасних IT-рішень та елементів штучного інтелекту.

За словами Олексія Семенюка, чіткі біржові правила та контроль дозволяють відстежувати повний ланцюг руху продукції, виводити обсяги з тіні та формувати мотивацію для легальної роботи учасників ринку і сплати податків. У НКЦПФР зазначили, що аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової моделі торгівлі деревиною.
 

