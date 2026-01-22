Фінансові новини
- |
- 22.01.26
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
14:12 21.01.2026 |
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк обговорив із директором Української універсальної біржі Сергієм Гладким перспективи розвитку біржового товарного ринку та можливості масштабування успішної моделі торгівлі деревиною на аграрний сектор.
Українська універсальна біржа з понад 25-річним досвідом лише за минулий рік провела 7,7 тис. біржових торгів. Ринок деревини та пиломатеріалів об’єднує понад 6 тис. активних клієнтів і 16 партнерських компаній по Україні, а близько 90% контрактів виконуються завдяки системному моніторингу з використанням сучасних IT-рішень та елементів штучного інтелекту.
За словами Олексія Семенюка, чіткі біржові правила та контроль дозволяють відстежувати повний ланцюг руху продукції, виводити обсяги з тіні та формувати мотивацію для легальної роботи учасників ринку і сплати податків. У НКЦПФР зазначили, що аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової моделі торгівлі деревиною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
|Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю
Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток.
|Минимойка как помощник: где она нужна и какую выбрать
|Особові інвестиційні рахунки — це інструмент, який формує культуру інвестування - Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|Відбілювання зубів активованим вугіллям: що відбувається з емаллю насправді?
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
Бізнес
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X