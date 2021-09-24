Доля страхования в ВВП Украины с 2014 года уменьшилась на 32,5% - эксперт

Доля страхования в ВВП Украины является очень низкой и имеет отрицательную динамику: с 2014 года и по состоянию на 30 июня 2021 года она снизилась с 1,69% до 1,14% (-32,5%), сообщил генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский в ходе XХI Международного финансового форума в Одессе.

"Мы до сих пор по объему премий еще не вышли на показатели первого полугодия 2017 года, если считать объем рынка с корректировкой на уровень инфляции. Достижение до конца 2024 уровня проникновения в 2% от ВВП, заложенное в обновленной Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, кажется маловероятным. Особенно если не будут внесены изменения в налогообложении предприятий при заключении ими договоров долгосрочного страхования жизни своих работников", - отмечает он.

Говоря о шагах, которые способствовали бы развитию рынка, Черняховский сделал акцент на недопустимости такой практики, как аккредитация страховщиков банками. "Ни в одном законодательном документе нет никаких аккредитаций. Это просто анахронизм и остатки монополизма. Напротив, действует норма закона "О страховании", согласно которой потребитель имеет право выбирать страховщика, и запрещено навязывать заключение договора страхования в рамках иных правоотношений. Банки могут выдвигать только требования к структуре страхового продукта, который предоставляет страховая компания - определения страховых сумм, перечень рисков, размер франшизы, условия выплаты и случаи отказа в ней", - отметил он.

Черняховский подчеркнул, что НБУ как общий регулятор для банковского и страхового рынка должен прекратить такую практику. "Это нужно всем потребителям, которые получают кредиты уже сейчас, в следующем месяце, а не когда-нибудь в будущем. Недопустима практика, когда банки обязывают страховые компании вдвое поднимать цены для владельцев залогового имущества, чтоб получать не только проценты за пользование кредитом, но и комиссионное вознаграждение в 50% от страховых платежей", - сказал он.

По мнению эксперта, то, что сейчас пытаются закрепить новым законом "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", фактически также является своего рода "аккредитацией". Такой подход неприемлем, поскольку любая компания, получившая соответствующую лицензию, имеет право работать на рынке по этому виду страхования, подчеркнул он.