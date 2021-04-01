Почти 60 страховых компаний Украины находятся в зоне риска - замглавы НБУ

Последние проверки отчетности страховщиков за второе полугодие 2020 показали, что 46 из них нарушают нормативы, а 15 не подали финансовую отчетность, при этом длительное время они имели сложности с соблюдением обязательных нормативов, написал в авторской колонке издания "Экономическая правда" заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка, сообщается на сайте центробанка.

"Мы детально изучили обстоятельства этих нарушений. Их причиной не является повышение требований регулятора. Большинство нарушений - это сознательные действия руководства страховых компаний, связанные с выводом приемлемых активов", - подчеркнул он.

Среди основных причин проблемного состояния компаний Матузка назвал чрезмерные расходы, не имеющие экономического обоснования, обмен высоколиквидных активов - ОВГЗ на корпоративные права неизвестных ООО, которые явно не имеют соответствующей ценности и не будут после этого реализованы за такую же сумму. Кроме того, он назвал покупку непонятных ценных бумаг или заказ услуг, не связанных со страховой деятельностью, заключение договоров перестрахования, в которых размер возможных выплат меньше, чем размер страховых премий, уплаченных за такое перестрахование.

Еще одна из причин нарушений - передача средств страховых резервов в обеспечение по кредитам акционеров, а то и вообще явно не связанных лиц со страховщиком. Таких примеров очень много, констатирует Матузка.

При этом он отметил наличие отдельной категории страховщиков - искателей быстрой наживы. "Их бизнес-модели построены на принципе МЛМ - пришел, увидел, победил, исчез. Страховые возмещения в таких бизнес-моделях обычно выплачиваются из страховых премий новых договоров. Так сказать, "с колес", - пояснил замглавы НБУ.

По его мнению, такое происходит потому, что страховщики ведут необдуманную политику агентских вознаграждений, чтобы зайти на рынок и стремительно занять нишу, забрав ее у кого-то другого. От этого страдают прежде всего клиенты, которые через некоторое время остаются у "разбитого корыта" со своими страховыми случаями, поскольку когда объемы страховщика падают и он уже не выдерживает таких расходов даже "с колес".

Лишь несколько страховщиков нарушает нормативы вследствие внешних обстоятельств, которые прямо не зависели от действий руководства. Это связано с внедренным в 2018 году предыдущим регулятором (Нацкомфинуслуг) требованием иметь запас капитала сверх размера страховых резервов. Этот запас должен быть представлен не любыми активами, а ликвидными и прибыльными, и без финансовой поддержки акционеров в этом случае компании не обойтись. Минимальный размер запаса капитала для life-страховщиков составляет 45 млн грн, для рисковых - 30 млн грн.

"На компании, нарушающие нормативы, приходится только 5% от всех сформированных страховых резервов. То есть размер их обязательств перед клиентами невелик. Однако это действующие участники рынка, в которых клиенты и обязательства перед ними. Поэтому цель регулятора - выявлять недобросовестных страховщиков на ранних этапах и не допускать углубления их проблем", - подчеркивает Матузка.

По его словам, большинство страховщиков ведут свой бизнес честно, они порядочны в отношении к потребителям. Это подтверждается постоянным ростом спроса со стороны населения и бизнеса на услуги страхования, ростом страховых премий.

"Рынок развивается, появляются новые продукты, растет уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг. Задача Национального банка - следить, чтобы именно порядочные и ответственные страховщики работали на рынке", - резюмирует замглавы НБУ.