Акції в Азії підтримуються фіскальними цілями Китаю. Занепокоєння щодо дій ФРС обмежує зростання

Більшість азіатських акцій виросли в середу після повідомлення про те, що Китай планує збільшити бюджетні витрати в наступному році, хоча обережність перед рішенням Федеральної резервної системи обмежила зростання.

Регіональні ринки відреагували на слабку нічну сесію на Волл-стріт, коли індекс NASDAQ Composite впав з рекордних максимумів, а індекс Dow Jones Industrial Average продемонстрував найгіршу серію втрат за останні 40 років.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах, оскільки основна увага була зосереджена на ФРС. Хоча центральний банк, як очікується, цього дня знизить ставки на 25 базисних пунктів, також очікується, що він сигналізуватиме про повільніший темп пом'якшення в 2025 році - тенденція, яка може означати тиск на ризикові ринки.

Окрім ФРС, цього тижня відбудуться засідання центральних банків Японії, Таїланду, Індонезії та Філіппін.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,6% і 0,7% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,9%.

Агентство Reuters повідомило, що Пекін збільшить дефіцит бюджету до 4% з 3% валового внутрішнього продукту в 2025 році - найвищого показника за всю історію, а також планує досягти зростання ВВП на рівні 5% третій рік поспіль.

Новий план дефіциту передбачає вищі бюджетні витрати і відповідає більш експансивній фіскальній політиці, про яку говорили чиновники під час засідання Політбюро та Центральної економічної робочої конференції минулого тижня.

Додатковий 1% ВВП означає близько 1,3 трильйона юанів ($179,4 млрд) додаткових витрат, йдеться в повідомленні Reuters. Китай також фінансуватиме більше стимулів за рахунок випуску боргових зобов'язань.

Підвищення фіскальної мети породило надії на те, що зростання найбільшої економіки Азії прискориться, оскільки вона бореться з тривалою дефляцією. Очікується, що Китай також збільшить бюджетні витрати в умовах посилення торгових перешкод у США за нового президента Дональда Трампа.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, а індекс TOPIX виріс на 0,3%. Японські ринки були в основному непевними в очікуванні засідання Банку Японії на цьому тижні, де аналітики розділилися між очікуваннями підвищення або утримання процентної ставки.

Nissan Motor Co. та Mitsubishi Motors Corp. були лідерами зростання на Nikkei, піднявшись на 22% та 13% відповідно після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що Honda Motor Co Ltd та Nissan планують злиття, а також можуть приєднати Mitsubishi.

Акції Honda впали приблизно на 2%.

Злиття відбувається в той час, коли Honda і Nissan борються з посиленням конкуренції з боку електромобілів і китайських виробників. Будь-яке потенційне злиття може створити одного з найбільших світових автовиробників і, ймовірно, створить більшу конкуренцію для японської Toyota Motor Corp - акції якої в середу виросли більш ніж на 2%.

Більш широкі азіатські ринки були змішаними. Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1% на фоні наполегливих запевнень про стабільність ринку від в.о. президента Хан Дак Су, після того, як президенту Юн Сук Йолу було оголошено імпічмент через невдалу спробу запровадити військовий закон.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2% на оптимізмі щодо Китаю, в той час як сінгапурський Straits Times Index впав на 0,3%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали м'яке відкриття після того, як у вівторок індекс впав більш ніж на 1%.