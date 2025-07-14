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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8247 грн/$1
12:36 14.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 липня 2025 року.
|Показник
|11.07.2025
|14.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7868
|41.8247
|0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 липня - 41,7842 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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