ЄІБ надасть Укргазбанку кредити на суму EUR120 млн для підтримки МСП та реалізацію енергопроєктів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть державному Укргазбанку (Київ) два кредити на EUR50 млн та EUR70 млн, для кредитування проєктів з енергонезалежності муніципалітетів і підтримки "зеленого" зростання малого та середнього бізнесу, а також нову портфельну гарантію ЄС.

"В рамках Конференції з відновлення України (URC) у Римі, UGB (Укргазбанк) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосили про підписання багатокомпонентного фінансового пакета", - повідомили у банку в четвер.

Зазначається, що це дозволить залучити додаткове фінансування для малого та середнього бізнесу на десятки мільйонів євро та стало одним із перших значущих результатів Конференції з відновлення України 2025 у Римі.

У межах пакета Укргазбанк спрямує EUR50 млн на посилення енергетичної незалежності українських муніципалітетів. Кошти підуть на модернізацію інфраструктури централізованого теплопостачання, розвиток децентралізованої генерації тепла, інтеграцію відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності громадських будівель. Грантова складова від ЄС зробить це фінансування доступним і для прифронтових громад.

Ще EUR70 млн буде спрямовано на підтримку стійкості та "зеленого" зростання малого і середнього бізнесу. Ці кошти допоможуть підприємствам зберігати операційну діяльність, модернізуватись і впроваджувати екологічні рішення.

"Це фінансування додатково посилене портфельною гарантією від ЄС, наданою ЄІБ, яка суттєво збільшить спроможність Укргазбанку кредитувати та залучати критично важливий капітал для приватного сектору на суму понад EUR31,25 млн навіть в умовах воєнного часу", - додали у банку.

За даними Нацбанку України, у квітні 2025 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав п'яте місце (220,0 млрд грн або 5,9%) серед 60 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялось, група Європейського інвестиційного банку та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування ЄС в EUR600 млн на Конференції з відновлення України.