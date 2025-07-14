Ринки акцій Європи переважно знижуються на початку тижня

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи опускаються в понеділок через оголошені президентом США Дональдом Трампом мита на імпорт європейських товарів у Штати.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:11 EET знизився на 0,33% - до 545,52 пункту.

Німецький індикатор DAX втратив 0,69%, французький CAC 40 - 0,47%, італійський FTSE MIB - 0,22%, іспанський IBEX 35 - 0,3%. Британський індикатор FTSE 100 додає 0,34%, оскільки Велика Британія раніше уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Трамп у суботу оголосив про введення 30-відсоткових мит на товари з країн Європейського союзу з 1 серпня, "щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС".

Євросоюз утримається від запровадження мит на американські товари до початку серпня в надії на те, що найближчими тижнями вдасться вирішити суперечки з Вашингтоном, заявила в неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"США надіслали нам листа, в якому йдеться про заходи, що набудуть чинності в майбутньому, якщо сторони не вирішать спірні питання. Ми, зі свого боку, продовжимо до серпня паузу в тому, що стосується наших контрзаходів", - наводять її слова європейські ЗМІ.

Фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель продовжить підготовку торгових контрзаходів на випадок, якщо з Вашингтоном не вдасться домовитися.

"Інвесторам не варто ставити на те, що Трамп просто блефує, - написав старший економіст Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Це дуже високе мито, але по них воно вдарить сильніше, ніж по США".

Лідером падіння у зведеному європейському індексі є акції шведського постачальника обладнання для стоматологічної галузі Lifco AB, що дешевшають на 8,1% через слабку квартальну звітність.

Тим часом найактивніший підйом у Stoxx Europe 600 демонструють папери оборонного підрядника RENK Group, що зростають у ціні на 5,2% після того, як аналітики Kepler Cheuvreux поліпшили рекомендацію для них до "купувати".

Ціна паперів AstraZeneca зросла на 1,8% після того, як фармкомпанія повідомила про позитивні результати клінічного тестування препарату проти артеріальної гіпертензії.

Ринкова вартість Wizz Air у Лондоні підвищується на 1,7%. Угорський лоукостер у понеділок оголосив про припинення польотів в Абу-Дабі з вересня.

У складі німецького фондового індексу DAX найбільше падіння показують акції онлайн-ритейлера Zalando (-4,6%), тоді як капіталізація Commerzbank зростає на 0,9%. У Парижі папери Hermes опускаються в ціні на 2,1%, а ринкова вартість Thales підвищується на 1,8%.