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АНАЛІТИКА

Долар стабільний проти конкурентів, в очікуванні зниження ставки ФРС

08:00 18.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США залишався стабільним проти ієни та інших основних конкурентів у середу, оскільки інвестори очікували, чи буде Федеральна резервна система США різко знижувати процентну ставку до засідання Банку Японії та інших центральних банків цього тижня.

Згідно з інструментом CME FedWatch, очікується, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів в кінці свого дводенного засідання в середу, з ймовірністю 97%,.

Основна увага буде прикута до нових економічних прогнозів на наступний рік, які будуть опубліковані разом з рішенням, а саме до того, наскільки ще, на думку чиновників ФРС, вони знизять ставки в 2025 році.

З огляду на низку сильних даних щодо інфляції та ділової активності, ФРС може сигналізувати про уповільнення темпів, переглянувши прогнози і передбачивши три зниження ставок у 2025 році замість нинішніх чотирьох, написав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, у замітці для клієнтів.

«Якби медіанна точка показувала лише два скорочення, це можна було б вважати більш яструбиним, (хоча) це відповідало б поточному ціноутворенню на ринку ставок», - сказав він.

Дані у вівторок показали стійкість американської економіки після того, як роздрібні продажі перевершили очікування, підскочивши на 0,7% в листопаді, що було підтримано зростанням продажів автомобілів і онлайн-покупок.

Інвестори також зважують можливий вплив обіцяного зниження тарифів і податків новою адміністрацією Трампа на перспективи ФРС.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до шести конкурентів, мало змінився, знизившись на 0,04% до 106,89 після того, як в понеділок досяг максимуму з 26 листопада на позначці 107,18.

По відношенню до єни долар виріс на 0,12% до 153,65, втративши частину свого недавнього зростання на попередній сесії, оскільки прибутковість казначейських облігацій США знизилася напередодні рішення ФРС.

Ринки значно знизили бети на те, що Банк Японії (Банк Японії) підвищить ставки в четвер на користь січневого підвищення після низки повідомлень у ЗМІ, які вказують на те, що банк може зайняти обережну позицію.

Японський експорт зріс другий місяць поспіль у листопаді, як показали дані, опубліковані в середу.

Очікується, що Банк Англії також залишить ставки без змін у четвер. Інвестори ще більше зменшили бети на зниження наступного року після того, як дані у вівторок показали, що зростання заробітної плати в Британії прискорилося більше, ніж очікувалося.

Стерлінг майже не змінився і склав $1,27095 напередодні публікації індексу споживчих цін за листопад, яка запланована на кінець дня.

Євро торгувався на рівні $1,0502, що на 0,09% вище.

Серед інших центральних банків, засідання яких відбудуться цього тижня, шведський Riksbank, як очікується, знизить ставки на півпункту, в той час як Norges Bank, швидше за все, залишить ставки без змін.

Шведська крона утримується на рівні 10,9469. Норвезька крона коливалась в районі 11,1793 по відношенню до долара США.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,2885 за долар, недалеко від 13-місячного мінімуму, досягнутого у вівторок на тлі похмурих очікувань щодо економічного зростання Китаю.

Австралійський долар, який, як правило, виступає ліквідним проксі для юаня, знизився на 0,17% до $0,6326 по відношенню до долара США, що є найнижчим показником з листопада 2023 року.

Ківі коштував $0,57565, що на 0,04% вище.

Що стосується криптовалют, то біткоїн впав на 0,54% до $105 836,57 після досягнення максимуму в $108 379,28 на попередній сесії.
За матеріалами: investing.com
 

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