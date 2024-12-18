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АНАЛІТИКА

Долар залишається стабільним до основних валют напередодні підсумків засідання ФРС

14:31 18.12.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США до основних світових валют слабко змінюється вдень у середу, інвестори оцінюють дані про інфляцію в єврозоні та Великій Британії в очікуванні підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,04%.

Федрезерв знизить ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів за підсумками останнього цього року засідання, яке завершиться в середу, вважає більшість аналітиків і учасників ринку.

За даними CME FedWatch, трейдери на ринку деривативів оцінюють таку ймовірність у 95,4%.

Наразі ставка перебуває на рівні 4,5-4,75% річних. Підсумки засідання буде підбито о 21:00 EET, а традиційна пресконференція голови ФРС Джерома Пауелла розпочнеться о 21:30 EET.

Експерти вважають, що Пауелл дасть сигнал про можливе уповільнення пом'якшення грошово-кредитної політики в майбутньому.

У четвер будуть оприлюднені рішення Банку Японії та Банку Англії. Учасники ринку очікують, що обидва ці центробанки залишать процентні ставки незмінними.

Євро за даними на 13:48 EET коштує $1,0501 порівняно з $1,0493 на закриття торгів у вівторок.

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з жовтнем, коли вона становила 2%.

Консенсус-прогнози опитаних Bloomberg і Trading Economics експертів не передбачали перегляду попередньої оцінки листопадової інфляції в 2,3%.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) має розглядати різні варіанти щодо темпів зниження процентних ставок на тлі підвищених ризиків у світовій економіці, вважає головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн.

"У поточних умовах підвищеної невизначеності розумно зберігати гнучкість на кожному окремому засіданні і не давати обіцянок щодо конкретної траєкторії ставок, - заявив Лейн на заході, організованому MNI. - З погляду управління ризиками, пом'якшення грошово-кредитної політики може відбуватися повільніше, ніж передбачено грудневим прогнозом, у разі настання чинників, що підвищують прогноз інфляції та/або економічного зростання".

"У разі настання факторів, що знижують прогнози інфляції та/або зростання, темпи пом'якшення можуть бути прискорені", - додав він.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2712, як і за підсумками минулої сесії.

Споживчі ціни у Великій Британії в листопаді зросли на 2,6% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 2,3% у жовтні і стала максимальною за вісім місяців.

Аналітики в середньому також прогнозували підвищення на 2,6%, за даними Trading Economics.

Курс долара щодо японської єни становить 153,65 єни проти 153,5 єни наприкінці попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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