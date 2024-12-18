Фінансові новини
- |
- 18.12.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
12:57 18.12.2024 |
У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтверджують факт затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у зв'язку з підтримкою діяльності онлайн-казино в Україні, власниками якого є громадяни РФ.
"Працівники ДБР затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 і ст. 309 КК України)", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства.
Зокрема, як інформують у ДБР, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.
"Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним (очільником КРАІЛ - ІФ-У) установа видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційної структури, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголошують, що рішення не ухвалювали, незважаючи на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці.
"Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - ідеться в повідомленні.
Під час розслідування також встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої СВО.
Саме ж онлайн-казино, як повідомляють у ДБР, продовжує діяльність на території РФ і російських вебресурсах.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору й власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозру за статтею про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України).
"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства", - ідеться в повідомленні.
У ДБР нагадують, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.
"Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.
Як пише Бабель, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор.
Як повідомлялося, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.
Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість
ТОП-НОВИНИ
|ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп
|Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
|Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
|Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Раду закликали не ухвалювати законопроект щодо свободи слова, який несе загрозу роботі журналістів
|Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин Marder
|Reuters: НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні
|Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява
|Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
|Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво
Бізнес
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
|Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell
|У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року
|ЄС інвестує понад $11 мільярдів в альтернативу Starlink Ілона Маска