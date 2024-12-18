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АНАЛІТИКА

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ

12:57 18.12.2024 |

Політика

 

У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтверджують факт затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у зв'язку з підтримкою діяльності онлайн-казино в Україні, власниками якого є громадяни РФ.

"Працівники ДБР затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 і ст. 309 КК України)", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства.

Зокрема, як інформують у ДБР, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

"Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним (очільником КРАІЛ - ІФ-У) установа видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційної структури, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що рішення не ухвалювали, незважаючи на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці.

"Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - ідеться в повідомленні.

Під час розслідування також встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої СВО.

Саме ж онлайн-казино, як повідомляють у ДБР, продовжує діяльність на території РФ і російських вебресурсах.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору й власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозру за статтею про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства", - ідеться в повідомленні.

У ДБР нагадують, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.

"Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Як пише Бабель, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор.

Як повідомлялося, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.

Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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